Novak pozvao ljekara, pa legao na teren: Meč u Pekingu hitno prekinut zbog Đokovića

Đoković je u Pekingu tražio pomoć ljekara usred meča zbog problema sa stomakom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković je u drugom kolu turnira u Pekingu u meču protiv Bua Junčaoketea zatražio medicinski tajm-aut. Najbolji teniser svih vremena se nije dobro osjećao, pa je ljekar ušao na teren kako bi mu pomogao masažom stomaka i na taj način poboljšao disanje.

Bivši broj jedan na terenu nije izgledao sjajno, a nakon što je izgubio prvi set na mjestu gdje je nepobjediv za sve ove godine karijere, u drugom setu se osjećao još gore. Na semaforu je stajalo 3:1 za Novaka u drugom setu, ali je Bu stigao do brejka, a Đoković je pri odmoru riješio da zatraži medicinski tajm-aut. Najbolji svih vremena je legao na teren kad mu je prišao doktor, a onda je uslijedila masaža.

Pogledajte trenutak kad je Novaku ukazana pomoć na terenu:

Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Đoković je gestikulirao da se ne osjeća dobro, da osjeća probleme u stomaku, pa mu je brzo ukazana pomoć. Nekoliko minuta je doktor masirao najboljeg svih vremena, a onda je meč nastavljen, a Bu je bio na servisu.

Kako je Novak Đoković izgledao u drugom kolu Pekinga?

Novak Đoković nije imao mnogo mečeva tokom aktuelne sezone i to se odrazilo na formu teniske legende. I u Pekingu, gdje je nepobjediv, srpski teniser nije uspio da izbjegne probleme. Teško je disao i vidno se mučio, gestikulacija najboljeg svih vremena takođe nije bila dobra.

Nakon što je Đoković u prvom kolu pobijedio Portugalca Nuna Boržeša u meču koji je trajao skoro dva sata, u drugom susretu je pokazao slične probleme. I tad su problemi sa disanjem i dijafragmom bili izraženi. Trenerski boks Novaka Đokovića, u kojem je i Viktor Troicki, samo je pomno pratio dešavanja na terenu, ali nije mogao da pomogne srpskom teniseru da lakše prebrodi zdravstvene probleme koji su sve veći na zalasku karijere.

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