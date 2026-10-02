Ivan Jovanović se posvađao sa prvom zvijezdom Grčke: "Rekao sam mu da izađe, odbio je"

Selektor Grčke Ivan Jovanović otkrio je kako je izgledala situacija sa utakmice sa Holandijom kada je jedan od najboljih igrača tima Hristos Colis odbio da izađe iz igre.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Grčka je ispustila pobjedu protiv Holandije u Ligi nacija (2:2). Vodila je sa 2:0 na poluvremenu, imala vođstvo od 2:1 sve do 89. minuta i onda je primila gol. Taj meč obilježila je i rasprava između prve zvijezde ekipe Hristosa Colisa i selektora Ivana Jovanovića. Fudbaler Arsenala je odbio da izađe sa terena.

"Kako je trebalo da riješim to? Objasnite mi. Ja sam selektor, rekao sam mu da izađe. Odgovorio mi je 'neću sa izađem'. Mislim da je to bila scena koju su vidjeli svi koji su bili u blizini. Rekao sam mu da izađe, jer sam sumnjao da ne bi uradio to što je uradio da nije osjetio neki problem", rekao je Jovanović.

Srpski stručnjak je uradio sve što je mogao, ali je napustio igru tek kasnije. U 18. minutu ga je zamijenio Jorgos Masuras. Upravo je on bio strijelac i asistent.

"Odluka trenera u vezi izmjene i sumnje u povredu se ne donosi bez konsultacije sa ljekarima. Imamo veoma dobre ljekare i kada oni kažu da postoji problem i kada to znaju i on i Kristos, onda nije na igraču da nastavi da igra", ispričao je Ivan.

"Rekli su mi šta je problem"

Nije Jovanović zadovoljan reakcijom fudbalera Arsenala, ali su sada zabrinuti i u Londonu. Ne znaju koliko je povreda ozbiljna i kada bi mogao da se vrati na teren.

"Prvo kao trener moram da donesem odluku da zamijenim igrača, jer su mi rekli da je problem sa mišićem. Kada je u tome problem, zajedno sa ljekarima sam prikupio sve informacije i imao sam svoje razloge da mu tražim da odmah izađe", zaključio je Jovanović.

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