Kaznis žestoko izvrijeđao Jokića, Srbiju i Evroligu: "Kakvo je to je***o poređenje?"

Demarkus Kazins uvredljivo komentarisao Jokića i Evroligu, ističući dominaciju SAD u košarci.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen, Screenshot/YouTube/@7PMinBrooklyn

Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić je poslije izjave o Partizanu i Crvenoj zvezdi, ali i Evroligi došao na udar kolega iz najjače lige na svijetu. Ispred svih se istakao komentar Jokićevog bivšeg saigrača Demarkusa Kazinsa koji nedvosmisleno vjeruje da su SAD i NBA neprikosonoveni u košarci.

"Ono gde smo mi sada jeste standard za košarku. Mi smo učinili ovo sve kul. Sve dok ta zlatna medalja ne ode u neku drugu zemlju i to uzastopno... govorim o načinu na koji dominiramo svake godine. Sve dok neka druga zemlja ne dođe do tog nivoa, ne želim više ništa da slušam. To nije nikakvo je***o poređenje", uvrijeđeno je rekao Kazins u podkastu "Gil’s Arena".

Iako muška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država važi za najdominantniju, a Srbija, Francuska, a ponekad i Španija prijete da pariraju ovim timovima, na kraju pobjedu ipak odnose igrači NBA timova. Nikola Jokić, bez obzira na kvalitet rivala, u prvi plan je istakao timsku igru u Evropi, ali je Kazins imao drugi ugao gledanja na komentar Srbina.

"Kad je pomenuo reprezentaciju, tamo nikoga nije briga za statistiku. Niti je to bilo važno reprezentaciji SAD. Tako smo vas pobijedili i Francusku isto tako. Nije nas bilo briga za statistiku. Osvojili smo zlato. Ako na to misliš."

"Ako govorimo o Evroligi, nama nije potrebno da igramo u Evroligi", nastavio je Arenas i vrlo neumjesno uvrijedio kolege: "Naši otpatci, j**eni igrači koji ne mogu da se nađu u ovim sastavima, odlaze tamo i postaju najbolji igrači u Evroligi. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", zaključio je.

Ko je Demarkus Kazins?

Košarkaš koji ima 36 godina i dalje se bavi košarkom, ali je od 2022. i posljednjeg mandata koji je imao u Denveru odlučio da se posveti igri na nešto manje popularnim mjestima i klubovima. Ipak, u karijeri dugoj gotovo 16 godina uspio je četiri puta da bude dio Ol-star vikenda, ali nikad nije bio šampion takmičenja. Njegov najveći uspjeh, zapravo, jeste to što je dva puta bio dio druge idealne petorke, jednom 2015, potom ponovo 2016.

U karijeri je igrao za Sakramento gdje je ostavio najveći trag, pošto je nosio dres Kingsa od 2010. do 2017, potom je bio član Nju Orleansa, Golden Stejta, Klipersa, Milvokija, Denvera. U NBA je stigao kao peti pik prve runde 2010.

Šta je rekao Nikola Jokić?

NBA liga godinama važi za ligu statistika, a ritam takmičenja i veliki broj poena to često dokazuju. Nikola Jokić želio je da ukaže na važnost timskog sporta, pa je na prvom pojavljivanju pred američkim medijima u novoj sezoni govorio o toj stavci koja je nesumnjivo prisutnija u Evropi nego "preko bare".

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično. Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobediš utakmicu i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest meseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić.

Jokić je kao najbolji primjer naveo gust raspored u evropskoj košarci, gdje na svakih nekoliko dana igraš utakmice koje moraš da pobijediš. Nabrajao je Olimpijakos kao jedan od najboljih evropskih timova, a zatim Crvenu zvezdu i Partizan kao srpske predstavnike u društvu najboljih.

Šta je Nikola Jokić rekao o reprezentaciji?

Najbolji košarkaš svijeta imao je priliku da tokom ljeta vodi Orlove. Bio je kapiten reprezentacije Srbije, a novu ulogu je vrlo ozbiljno doživio.

"Pa, ne znam, ali definitivno sam se osjećao malo odgovornije kao kapiten i imao sam malo više pritiska... Nije to pritisak već malo više odgovornosti, i nekako sam se ojsećao dobro u toj ulozi i zaista vas čini ponosnim što igrate za svoju zemlju. Poznajem selektora iz prošlosti, igrao sam protiv njega nekoliko puta. On ima mnogo strasti prema igri. Živio je košarku. On je zaista emotivan, daje cijelog sebe za pobedu, za igrače i zaista je posvećen treninzima, utakmicama. On sve shvata vrlo odgovorno, ne bira treninge i utakmice. Radujem se saradnji sa njim, nadam se još mnogo, mnogo godina unaprijed", rekao je Jokić.