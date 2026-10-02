Široki odigrao prvi ABA meč nakon 12 godina: Hercegovci slavili u Čačku!

Bh. predstavnik savladao je ekipu Borca na gostovanju.

Izvor: KK Borac Čačak/Duško Radišić

KK Široki Brijeg se ove sezone nakon 12 godina vratio u ABA ligu, a u premijernom meču izvojevao je veliku pobjedu!

Tim sa Pecare je u Čačku porazio domaći Borac razlikom od šest poena (81:87), a da će se iz Srbije vratiti sa bodovima moglo je da se nasluti već nakon dvije dionice. Poslije prva dva kvartala Širokobriježani su bili u prednostu od 17 poena (31:48), do čega su stigli prije svega odlično zahvaljujući drugom kvartalu, u kojem su postigli 31 poen.

U pobjedničkoj ekipi se istakao Šavon Luis sa 19 poena, dok je drugi strijelac tima bio Tejlor Persins sa košem manje.

Bio je ovo meč drugog kola (prvo je odgođeno, op.a.), a u trećem će na Pecaru stići Cedevita Olimpija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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