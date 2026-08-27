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ABA liga objavila raspored za novu sezonu: Bh. derbi na startu, Zvezda kreće iz Čačka, Partizan iz Arene

ABA liga objavila raspored za novu sezonu: Bh. derbi na startu, Zvezda kreće iz Čačka, Partizan iz Arene

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski vječiti rivali su odvojenim grupama i na derbi ćemo čekati do plej-ofa.

Raspored ABA lige 2026/27 Izvor: MN PRESS

Sezona u ABA ligi zvanično počinje 25. septembra, a sada je objavljen i kompletan raspored. Crvena zvezda kreće sa dva gostovanja, dok će Partizan otvoriti regionalno takmičenje na domaćem parketu. Vječiti će ponovo biti u različitim grupacijama, pa ćemo na derbi sačekati do plej-ofa.

Crveno-bijeli imaju premijeru protiv Borca u Čačku 27. septembra, dok Partizan dočekuje Iliriju u istom danu. Zanimljiv će biti derbi crveno-bijelih sa Budućnosti u trećem kolu, dok će se, sa druge strane, crno-bijeli sa Dubaijem sastati u devetom kolu.

Kompletan raspored možete pogledati OVDJE.

Kada su u pitanju bh. ekipe, odmah na startu gledaćemo derbi između Igokee i Širokog, dok će Bosna u prvom meču sezonu gostovati Zadru.

Podsjetimo, KK Crvena zvezda nalazi se u grupi A zajedno sa ekipama: Budućnosti, Cibone, Borca, Širokog Brijega, Cedevita Olimpije, Krke, Igokee, FMP-a i debitanta Slovana iz Bratislave.

U Grupi B sa Partizanom su Dubai, Kluž, SC Derbi, Zadar, Spartak iz Subotice, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Nakon takmičenja po grupama slijedi plej-of, a šampion će biti odlučen nakon F4 turnira.

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Tagovi

ABA liga KK Crvena zvezda KK Partizan KK Igokea KK Široki KK Bosna

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