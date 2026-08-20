Sve o izboru novog direktora ABA lige: Sedam kandidata, koliko ih ne ispunjava kriterijume?

ABA liga je u fazi promjena, trenutno je u žiži javnosti izbor sportskog direktora regionalnog takmičenja i evo kako stoje stvari.

Izvor: MN Press/YouTube/UNA televizija

ABA liga traži sportskog direktora, a imena kandidata neprestano se pojavljuju u medijima. Spisak je konačan, rok za prijavu završen je u srijedu u 17 časova i trka za jednu od najvažnijih operativnih funkcija u ovom takmičenju zvanično može da počne. Na spisku se nalazi sedam imena, od kojih dvojica kandidata ne ispunjavaju sve uslove, izvještava Meridian sport.

Kandidati za sportskog direktora ABA lige:

Miloš Vujanić

Milutin Aleksić

Nemanja Vasiljević

Matevž Zupančič

Ibrahim Erkan

Denis Pavlović

Josip Samardžić

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Dakle, među kandidatima su nekadašnji reprezentativac i igrač Partizana Miloš Vujanić, kao i bivši košarkaš Crvene zvezde, Hemofarma i Budućnosti Milutin Aleksić. Za čelnu poziciju konkurisaće i Nemanja Vasiljević, donedavni generalni direktor Crvene zvezde, dok je kandidaturu podnio i Matevž Zupančič, generalni menadžer Heliosa i nekadašnji prvi čovjek ljubljanske Olimpije. Na spisku kandidata nalaze se i Ibrahim Erkan, službenik Evrolige, Denis Pavlović, funkcioner Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, kao i zamjenik direktora Sportskog centra Milan Gale Muškatirović i jedan od funkcionera Univerzijade 2009. godine. U trci je i Josip Samardžić, koji je godinama bio direktor Košarkaškog kluba Dinamo Zagreb.

Ko ne ispunjava uslove za kandidaturu?

Prema odluci Predsedništva ABA lige od 11. avgusta, radni sastanak trebalo bi da bude održan u četvrtak ili petak i plan je da sa svakim kandidatom bude održan razgovor od minimum 15 minuta.

Naravno, razgovor će biti obavljen i sa dva najzvučnija imena na spisku - Milošem Vujanićem i Milutinom Aleksićem, ali je zanimljivo da su to jedina dvojica kandidata koja ne ispunjavaju uslove, prenosi "Meridian sport". Da bi zasjeli u fotelju sportskog direktora, trebalo bi "da imaju najmanje pet godina iskustva na rukovodećim ili drugim odgovornim pozicijama u sportu, organizaciji sportskih takmičenja ili upravljanju sportskim organizacijama".

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Međutim, pažnju privlači jedan detalj iz uslova konkursa. U aktuelnom pozivu nije pomenuta odredba iz Pravilnika o načinu izbora menadžmenta ABA lige iz 2019. godine, koja se odnosi na prethodni angažman kandidata. Prema tom pravilniku, budući sportski direktor mora da ima najmanje tri godine iskustva na istoj ili sličnoj rukovodećoj funkciji, ali istovremeno ne smije da bude neko ko je u prethodne tri godine bio angažovan u bilo kom klubu Prve ili Druge ABA lige, bez obzira na funkciju koju je obavljao.

Primjena tog starog pravila isključila bi i opciju da dosadašnji funkcioner Zvezde Nemanja Vasiljević preuzme funkciju sportskog direktora.

Kako se dolazi do kandidature?

Prema Pravilniku iz 2019. godine, predviđeno je angažovanje renomirane regionalne agencije za zapošljavanje, koja bi trebalo da predloži tri odgovarajuća kandidata - što u ovom slučaju nije izvedeno. Učinjeno je suprotno, menadžment lige je raspisao javni konkurs na osnovu odluka na vanrednoj sednici Skupštine 11. avgusta. Tom prilikom predviđeni su rok za prijavu i period razgovora sa kandidatima.

Kako je došlo do ove promjene? Na redovnoj Skupštini ABA lige 20. jula odlučeno je da se za tri funkcije sprovede javni konkurs - predsjednika Sudijske komisije, komesara za delegiranje sudija i delegata i disciplinskog sudiju, dok se funkcija sportskog direktora ne spominje. Prema tome, ostaje pitanje po kom osnovu je promijenjen model za izbor sportskog direktora i koja pravila pri njegovom izboru će se poštovati.

Da li je pravilnik ABA lige prevaziđen?

Čini se da je Skupština ABA lige odlučila da je Pravilnik iz 2019. godine prevaziđen, s obzirom na to da se pravila primjenjuju parcijalno. Sve u svemu, trebalo bi jasno zaključiti po kojim principima se biraju funkcije u regionalnom takmičenju, jer je sasvim jasno da je raspisivanje kandidatura za sportskog direktora urađeno suviše brzo da bi bilo izvedeno po svim pravilima.

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(MONDO)