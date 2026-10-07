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Modrić u 42. godini "vozao" novog Inijestu: Bacao ga po Poljudu i ostavljao metrima iza sebe

Modrić u 42. godini "vozao" novog Inijestu: Bacao ga po Poljudu i ostavljao metrima iza sebe

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Luka Modrić je na Poljudu driblao "novog Inijestu" Pedrija, uprkos porazu svoje Hrvatske od Španije.

Luka Modrić driblao Pedrija Izvor: TV Arena sport/Screenshot/Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Kapiten Hrvatske Luka Modrić doživio je sa saigračima poraz od Španije na stadionu Poljud, pruživši prvaku svijeta čvrstu borbu. U jednom trenutku drugog poluvremena, suočen sa jakim pritiskom favorita, lider Hrvatske Luka Modrić driblao je u svom kaznenom prostoru vezistu Španije Rodrija, koga su mnogi nazivali i "novim Inijestom".

Dva puta je Modrić predriblao vezistu Barselone i sačuvao posjed svom timu, pogledajte.

Pogledajte

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Luka Modrić dribla Pedrija na Hrvatska Španija u Ligi nacija
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

"Taj mali je novi Inijesta ili Laudrup"

Pedri je šest godina član Barselone, jedan od najboljih španskih vezista kao i Inijesta i zaista nosi i njegovu "osmicu" na leđima. I javno su ga mnogi nazivali novim Inijestom, na primjer legendarni Ronald Kuman.

"Postoji jedan mali, zove se Pedri, doveli smo ga iz Las Palmasa. Kažu da mora biti novi Laudrup ili Inijesta. Ne znam ga detaljno, ali on je najveći talenat u Španiji", govorio je Holanđanin.

Pedri je od dolaska u Barselonu 2020. postepeno stasavao u jednog od najbitnijih igrača ekipe i to je i postao od 2022, kao i u reprezentaciji Španije, sa kojom je prvak Evrope i svijeta.

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Tagovi

Luka Modrić Pedri Španija Hrvatska fudbal Liga nacija

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