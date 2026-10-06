Muk u Hrvatskoj minut prije kraja: Džoker šampiona svijeta utišao "Poljud" (VIDEO)

Hrvatska je izgubila od Španije na Poljudu, a džoker Mikel Merino postigao je odlučujući gol u završnici meča.

Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska reprezentacija izgubila je od Španije na stadionu Poljud u Splitu, golom rezerviste prvaka svijeta Mikela Merina u završnici meča. Neizbježni "džoker" selektora Luisa De La Fuentea majstorski je primio loptu u kaznenom prostoru lijevom nogom, okrenuo se u pokretu i istom nogom savladao Dominika Livakovića.

| GOAL: MIKEL MERINO WITH A BRACE! WHAT A GOLAZO!YES, SPAIN SEALS THE COMEBACK! WOW! Croatia 1-2 Spain https://t.co/qg6rl87ti6 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 6, 2026

U tim trenucima Hrvatska je imala igrača manje zbog isključenja zamjenika kapitena Ivana Perišića u 79. minutu zbog faula na Marku Kukurelji. Domaća selekcija je i završila meč sa "desetoricom" i sa trećim porazom u nizu. Doduše, utjeha će biti "vatrenima" da se ovog utorka u Splitu nisu obrukali, niti su razočarali kao u istorijskoj blamaži protiv Engleske (0:7).

Upravo je Perišić u 17. minutu donio gol za vođstvo, ali su se Španci vratili i preokrenuli pogocima dvostrukog strijelca Merina u 61. i 89. minutu. Između ta dva gola Španaca Perišić je imao još jednu veliku priliku da pogodi, poslije greške Martina Zubimendija, ali u toj situaciji je golman Unai Simon ipak sačuvao gol "crvene furije".

Hrvati u seriji poraza

Hrvatska je tako pod vođstvom Slavena Bilića doživjela treći uzastopni poraz, a drugi u tom nizu protiv Španije. U sudaru sa favoritima u grupi, Španijom i Engleskom, Hrvati su u tri utakmice doživjeli tri poraza, uz gol-razliku 2:13. Do kraja Lige nacija igraće protiv Engleske na Vembliju 12. novembra i protiv Češke u Osijeku 15. novembra.







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(MONDO)