Pola Hrvatske čeka ostavku Slavena Bilića: Ako prime 5 golova ostaju bez selektora?

Postoji mogućnost da Slaven Bilić podnese ostavku na mjesto selektora Hrvatske, nakon samo četiri meča na klupi.

Izvor: YouTube/Index Video

Fudbalska javnost u Hrvatskoj uopšte ne bi bila iznenađena ukoliko bi selektor Slaven Bilić nakon samo četiri meča na klupi podnio ostavku! Naravno, glavni razlog da se sumnja u njegov kvalitet je ubjedljiv poraz od Engleske (7:0) prije nekoliko dana, a pritisak na njega bio bi još veći ukoliko bi se nešto slično desilo na meču protiv Španije u utorak uveče - odnosno, ukoliko bi Hrvatska bila poražena sa pet golova razlike.

Hrvatska je na početku novog ciklusa pobijedila Češku (2:1), ali su se zatim zaređali porazi od Španije (4:1) i Engleske, pa bi i treći ubjedljiv neuspjeh u nizu pokazao da nacionalni tim ima mnogo problema. Navodno, Slaven Bilić razmišlja da podnese ostavku u slučaju ubjedljivog poraza - iako je tek nedavno preuzeo komandu nad reprezentacijom.

Pojedini mediji u Hrvatskoj već sada licitiraju da li bi Bilić mogao da dobije otpremninu u slučaju da podnese ostavku ili dobije otkaz nakon tek četiri utakmice na klupi nacionalnog tima. Sa druge strane, javnost priželjkuje njegov odlazak, pa već "priziva" potencijalne nasljednike - prije svega nekadašnjeg fudbalera Ivicu Olića koji ima iskustvo na klupi mlade reprezentacije.

Podsjećamo, Slaven Bilić je na klupi nacionalnog tima naslijedio Zlatka Dalića koji je tokom prethodnih godina izgradio kult reprezentacije, vodio selekciju do finala i trećeg mjesta na Mundijalu, odnosno do finala Lige nacija. Bilić je bio logično rješenje jer je već bio selektor, a ima uspješnu trenersku karijeru i na klupskom nivou.

Da li će Slaven Bilić zapravo otići sa klupe Hrvatske podnošenjem ostavke, dobijanjem otkaza ili će ostati tu i za novembarski prozor biće jasnije nakon meča protiv Španije. Hrvatska i Španija igraju na Poljudu u 20.45, a to je ujedno i najzanimljiviji meč posljednjeg dana određenog za utakmice reprezentacija.

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