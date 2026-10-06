Slaven Bilić saopštio spisak za Španiju: Četvorica Hrvata sklonjena poslije debakla u Ligi nacija

Selektor Hrvatske Slaven Bilić objavio je spisak igrača na koje računa za meč sa Španijom u Ligi nacija.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Hrvatska je doživjela debakl u Ligi nacija, izgubila je od Engleske rezultatom 7:0 u Rijeci. Slijedi nova utakmica protiv Španije koja se igra u Splitu večeras (20.45h) i Slaven Bilić je objavio spisak igrača na koje računa za taj meč.

Na toj listi nema četvorice igrača, neće igrati - Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa. Zanimljivo je i da su se i Ivanović i Musa bili u startnoj postavi za meč sa Engleskom. Da li su sklonjeni baš zbog toga ili je nešto drugo razlog, ostaje da se vidi.

Ovako izgleda spisak Slavena Bilića za meč sa Španijom:

Golmani: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski

Defanzivci: Josip Stanišić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo

Vezni red: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Igor Matanović, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Dion Drena Beljo

Podsjećanja radi, Španija je u prvom meču ubjedljivo slavila u Sevilji (4:1).