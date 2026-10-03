Sramota Hrvatske kakvu još nije doživjela: Djeca gledala kako Englezi ponižavaju "kockaste"

Hrvatska reprezentacija doživjela je sramotu u Rijeci, gubeći od Engleske 0:7 u 86. minutu pred djecom zbog kazne UEFA.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Reprezentacija Hrvatske doživjela je sramotu u Rijeci, u utakmici protiv Engleske u Ligi nacija. Na poluvremenu je gubila ponižavajućih 0:4, golovima Harija Kejna, Džuda Belingema, Entonija Gordona i Bukaja Sake. I nije prošlo mnogo u nastavku kada su Hari Kejn, Bukajo Saka i Morgan Rodžers golovima postavili blamantnih 0:7!

I da sve bude još gore po Hrvatsku, moglo je da bude još lopti iza leđa hrvatskog golmana Dominika Livakovića.

Meč na Rujevici igrao se samo pred djecom zbog kazne UEFA zbog rasizma, ustaštva i drugih izgreda, a ekipa Slavena Bilića izgledala je na momente amaterski. Neobjašnjivo loša bila je i reakcija Matea Kovačića u kaznenom prostoru Engleza, jer je sa sedam metara promašio gol Engleske u situaciji kad nikoga nije bilo pred njim. Nije mogao da vjeruje trofejni hrvatski as, kao što niko nije mogao da vjeruje kako se odvija meč Liga nacija u kojem je Slaven Bilić prvi put vodio ekipu kod kuće od kada se vratio na mjesto selektora.

Potpuni šok u Hrvatskoj zbog blamaže reprezentacije

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Hrvatski mediji su izvještavali o debaklu uz ove naslove: "Debakl Hrvatske. Izgleda kao Andora, Engleska ju razvaljuje na Rujevici", pisao je portal "Index.hr" "Nikad lošiji 'vatreni'. Englezi nas rastavili na proste faktore", javio je portal 24sata.hr.

"Katastrofa Vatrenih, Englezi vode 4:0 nakon poluvremena", izvještavala je Hrvatska radio-televizija. "Nezapamćeni raspad Vatrenih! Gosti u 45 minuta zabili četiri gola, ovo je mučno za gledati".

Takođe, isti izvor pisao je i o "vjerovatno najlošijem poluvremenu u istoriji hrvatske reprezentacije"

Kako Hrvatska stoji u Ligi nacija?

Izvor: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Hrvati su drugi selektorski mandat Slavena Bilića počeli pobjedom protiv Češke 2:1, uz spektakularni gol Luke Modrića na stadionu Eden u Pragu. Poslije tog meča uslijedilo je gostovanje Španiji i tamo su "vatreni" doživjeli težak poraz 1:4, u večeri u kojoj se cijeli stadion u Sevilji poklonio Modriću.

Poslije utakmice protiv Engleske, Hrvatska će u oktobru odigrati još meč protiv Španije na Poljudu u utorak, 6. oktobra i to će biti kraj sve mučnijeg okupljanja Bilićevog tima ovog oktobra. U novembru će gostovati Engleskoj na Vembliju 12. novembra, a onda će 15. novembra dočekati Češku u Osijeku, na kraju grupne faze Lige nacija.







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Bonus video: Promašaj godine Matea Kovačića

Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)



