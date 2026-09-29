Slaven Bilić objavio spisak za Španiju: Hrvatska bez četvorice igrača u Ligi nacija

Selektor Hrvatske Slaven Bilić saopštio je spisak za meč sa Španijom i na njemu nema četiri imena

Izvor: Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Mečevi u Ligi nacija se nastavljaju, derbi kola svakako je duel Španije i Hrvatske koji će se igrati u Sevilji (20.45h). Uoči te utakmice selektor gostiju Slaven Bilić objavio je konačan spisak igrača na koje računa.

Na ovom meču neće igrati četvorica igrača - Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa.

Uoči ove utakmice obje ekipe imaju po tri boda u svojoj grupi. Iza su Engleska i Češka koje su bez bodova.

Ovako izgleda Bilićev spisak:

Golmani: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski

Defanzivci: Ivan Smolčić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo

Vezni red: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Franjo Ivanović, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Dion Drena Beljo

Bilić se pravdao Hrvatima zbog himne

Izvor: JANEK SKARZYNSKI / AFP / Profimedia

U meču protiv Češke Slaven Bilić tokom intoniranja hrvatske himne nije stavio ruku na srce, pa je pred meč sa Španijom želio svima da se izvini zbog toga.

"Propustio sam da stavim ruku na srce. Razumijem komentarisanje kao selektor i svi stalno povećavamo, isto tako mi je žao za izvlačenje, što sam čuo neke zaključke koji veze nemaju sa istinom. Više od 100 puta sam kao igrač stavio ruku na srce i kao selektor. Ponosno. Nema tu nikakve promjene. Volim i poštujem. Jednostavno sam zaboravio, jer sam bio skoncentrisan na igrače. Imam tu neki svoj duh da napravim studiju da ih gledam, jednog, drugog... Uglavnom, suština je da se neće više ponoviti", poručio je Bilić.