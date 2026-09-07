Nova Hrvatska Slavena Bilića: Tu je Luka Modrić, ali petorica nisu

Slaven Bilić je izbacio prvi spisak reprezentacije Hrvatske od kada je ponovo selektor. Tu je i dalje Luka Modrić, ali ima nekih promjena u timu.

Izvor: Chris Young/The Canadian Press

Novi selektor Hrvatske Slaven Bilić objavio je svoj prvi spisak kao selektor "vatrenih" i imao je nekoliko promjena u odnosu na sastav koji je na Svjetsko prvenstvo u Ameriku poveo Zlatko Dalić.

Na spisku su se našli Josip Juranović, Ivan Smolčić, Josip Mišić, kao i napadači Dion Drena Beljo i Franjo Ivanović. Sa spiska su ispali štoperi Duje Ćaleta Car i Marin Pongrčić, kao i vezisti Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk.

Na spisku se opet našao Luka Modrić koji nema namjeru da se povuče i igraće na mečevima sa Češkom, Španijom, Engleskom i Španijom u Ligi nacija.

Spisak Hrvatske

Golmani: Dominik Livaković (Barselona), Dominik Kotarski (Dinamo), Ivor Pandur (Rendžers)

Defanzivci: Joško Gvardiol (Mančester siti), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Šutalo (Lacio), Luka Vušković (Brajton), Ivan Smolčić (Komo), Josip Stanišić (Bajern), Martin Erlić (Midtjiland)

Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester siti), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sosijedad), Josip Mišić (Dinamo), Martin Baturina (Komo)

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Frajburg), Franjo Ivanović (Lens), Dion Drena Beljo (Dinamo), Marko Pašalić (Orlando Sity), Petar Musa (Dalas)

Pretpozivi: Karlo Letica (Lucern), Marin Pongračić (Fiorentina), Kristijan Jakić (Augzburg), Nikola Moro (Bolonja), Lovro Majer (AEK), Toni Fruk (Rijeka), Luka Stojković (Dinamo)

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