Kraj nagađanjima, Modrić odlučio: Ostaje u reprezentaciji Hrvatske!

Luka Modrić je riješio da nastavi reprezentativnu karijeru i naći će se na spisku novog selektora Hrvatske Slavena Bilića.

Izvor: Chris Young/The Canadian Press

Nagađanja da li će Luka Modrić ostati u reprezentaciji Hrvatske napokon mogu da prestanu, jer je legendarni kapiten donio odluku. Luka Modrić ostaje u timu i naći će se na narednom spisku novog selektora Slavena Bilića.

Kapiten reprezentacije Hrvatske naći će se na spisku Slavena Bilića koji će biti objavljen u ponedjeljak, a za mečeve protiv Češke, Španije i Engleske u Ligi nacija. Novi selektor komšija i ranije je govorio da bi ostanak iskusnog Modrića veoma značio timu, a fudbaler Milana riješio je da, koliko god bude mogao, pomogne ekipi.

"Modrić je potvrdio treneru Biliću i predsjedniku Fudbalskog saveza Hrvatske Marijanu Kustiću da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Ovim će se nastaviti legendarna reprezentativna karijera igrača koji je ostavio neizbrisiv trag u 202 nastupa za Vatrene i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u istoriji", navodi Fudbalski savez Hrvatske.

Šta je rekao Slaven Bilić?

Novi selektor reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić nije krio zadovoljstvo zbog ostanka iskusnog kapitena u timu. "Naravno, izuzetno sam srećan zbog Lukine odluke jer svi znamo šta on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i van njega. Posebno me raduje što ćemo poslije 14 godina ponovo raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravna najboljima na svijetu", rekao je.

Slaven Bilić će tako na raspolaganju imati Luku Modrića za mečeve koji slijede u narednom periodu, a koji su na programu:

Češka Republika (26. septembar u Pragu)

Španija (29. septembar u Sevilji)

Engleska (3. oktobar u Rijeci)

Španija (6. oktobar u Splitu)

Luka Modrić u reprezentaciji Hrvatske

Ono što je kapiten Vatrenih uradio za 20 godina u nacionalnom timu komšija jednako je pisanju istorije. Prvu utakmicu je odigrao 2006. i sa 202 meča postao je rekorder tima. Postigao je i 29 golova i podijelio 32 asistencije, ali to nisu jedini uspjesi Luke Modrića.

Osvajač Zlatne lopte i šestostruki osvajač Lige šampiona je reprezentaciju vodio i do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018, a onda i do bronze na istom takmičenju 2022.

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