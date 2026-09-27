Donatas Motiejunas sve dogovorio sa Trinkijerijem!

Iskusni litvanski centar Donatas Motiejunas će nakon sezone u Crvenoj zvezdi preći u redove PAOK-a i sarađivaće sa Andreom Trinkijerijem.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Donatas Motiejunas nema namjeru da stane. Prošlogodišnji centar Crvene zvezde i nekada dugogodišnji NBA košarkaš sada je na korak od prelaska u PAOK kod Andree Trinkijerija, navodi "Sport 24".

Nakon povrede Hasijela Rivera u Crvenoj zvezdi prošle sezone sjajno je počeo u Beogradu Motiejunas, a onda je pred kraj sezone ispao iz tima. U Evroligi je prosječno davao 6,1 poen i imao je 1,8 skokova po meču, a kada je ispao iz prve postave i Zvezda je krenula da bilježi slabije rezultate.

Sada Andrea Trinkijeri iako ima Kajla Aleksandera, Dimitrisa Kaklamanakisa i Bena Mura kao "petice" želi da dovede Motiejunasa kako bi se osigurao u slučaju povreda u dugoj sezoni. Već je "pazario" u Beogradu Trinkijeri pošto je doveo Nika Kalatesa iz Partizana.

Ova vijest dolazi nakon velike pobjede PAOK-a u derbiju grčkog Superkupa nad Panatinaikosom i to pogotkom Džedija Osmana koji je stigao baš iz redova ekipe koju sada vodi Željko Obradović.

Ne staje Donatas Motiejunas

Iskusni Litvanac ima 36 godina i počeo je u Žalgirisu. Zatim je nastupao za Beneton i Prokom, a kada je izabran kao 20. pik na draftu prešao je u NBA. Igrao je godinama za Hjuston, zatim kratko u Pelikanima i San Antoniju, a nakon Kine se vratio u Evropu i pet godina proveo u Monaku. Prošle sezone je prešao u Crvenu zvezdu i proveo skoro cijelu sezonu u Beogradu.

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