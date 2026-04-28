Milan Tomić rekao šta se desilo sa Jagom i Motiejunasom: "On je i dalje pod ugovorom sa Zvezdom"

Milan Tomić je objasnio odluke Crvene zvezde kada su u pitanju Devonte Grejem, Jago dos Santos i Donatas Motiejunas.

Generalni menadžer Crvene zvezde Milan Tomić pričao je o Džaredu Batleru, Džordanu Nvori i Ebuki Izunduu, ali i o igračima koji više nisu dio tima Crvene zvezde. U pitanju su Devonte Grejem, Jago dos Santos, kao i Domantas Motiejunas.

"Grejem je sjajan profesionalac i odličan momak. Nije imao sreće pošto se povrijedio na samom startu, a kada se vratio nije uspio da uhvati željeni ritam i zatražio je da napusti klub, a mi mu nismo stajali na putu i razišli smo se u prijateljskim odnosima, kroz sporazumni raskid ugovora, tako da od trenutka kada je napustio klub više nismo imali nikakvih finansijskih obaveza prema njemu", rekao je Tomić u intervjuu za "Meridian sport".

Šta se desilo sa Jagom i Motiejunasom?

Jago dos Santos je na početku sezone bio otpisan, pa je vraćen u tim, a nekoliko dana pred početak plejofa Evrolige napustio je klub i potpisao za Virtus.

"Veoma smo zahvalni Jagu, koji je mnogo pomogao klubu u teškom trenutku. On je želio da igra više, a vraćanjem igrača iz povreda jednostavno nije bilo prostora da dobije minute koje je smatrao da treba da ima. Pojavila se dobra ponuda Virtusa, gdje je nastavio svoj košarkaški put. Želim mu mnogo sreće u nastavku karijere", kratko je prokomentarisao Milan Tomić.

Takođe je iz Beograda dan pred meč plej-ina sa Barselonom otišao Donatas Motiejunas. Stigao je da zakrpi rupe koje su napravile povrede i odlčno se pokazao. Međutim povratkom Hasijela Rivera ispao je iz rotacije.

"U ovom trenutku sa Motiejunasom imamo četvoricu centara i odluka stručnog štaba je bila da prednost imaju Bolomboj, Izundu i Rivero. Ne možeš da imaš u sastavu za utakmicu četvoricu centara. On je i dalje pod ugovorom sa klubom i zbog privatnih razloga dobio je dozvolu kluba da otputuje iz Beograda. Moram da napomenem da je Donatas veliki profesionalac i da je mnogo doprinio i timu i klubu tokom sezone", rekao je Milan Tomić za "Meridian sport".