Oglasio se Jago dos Santos: O Zvezdi rekao samo jednu rečenicu

Bojan Jakovljević
Brazilski plejmejker Jago dos Santos se dobro snašao u Virtusu iz Bolonje.

Jago dos Santos se dobro snašao u Virtusu

Bivši košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos sjajno se snašao u Virtusu iz Bolonje nakon što su mu se na Malom Kalemegdanu zahvalili u finišu sezone u Evroligi. On je dobio šansu u italijanskom prvenstvu i jako je zadovoljan novom sredinom. Iako je na društvenim mrežama bio ljut na navijače nakon odlaska, ovog puta je o crveno-bijelima imao samo riječi hvale, mada se nije previše osvrtao na bivši klub.

Brazilski plejmejker se brzo adaptirao i ističe da iz dana u dan napreduje, a u tome mu najviše pomaže podrška saigrača i trenera.

"Sjajno je sve ovo što proživljavam sa momcima, timom i trenerom. Mnogo mi pomažu. Poznaju moj stil igre i znaju da mogu da uradim dobre stvari kada igram sa samopouzdanjem. Danas nisam efikasno započeo meč, ali sam odigrao znatno bolju odbranu nego u prethodnim duelima. Kada osjetiš da svi vjeruju u tebe, stvari dolaze same od sebe", izjavio je brazilski košarkaš.

Dopada mu se to što imaju više napadačkih opcija i igra potpuno rasterećeno i bez bilo kakvog pritiska. "Imamo mnogo igrača koji mogu da postignu koš. Ako ja ne poentiram u prvom poluvremenu, to nije problem jer smo odličan tim. Kada kasnije uđem u ritam, utakmica postaje jednostavnija. Svjesni smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika u ovom plej-ofu i moramo biti maksimalno spremni za naredni meč."

Kratko se osvrnuo na period u Zvezdi i istakao da mu nije bilo lako da dođe praktično pred kraj sezone.

"Ovdje sam započeo novi period u karijeri i razvoju. U Crvenoj zvezdi sam proživio divne trenutke, dolazak u tim u toku sezone nikada nije jednostavan. Posebno je komplikovano na mojoj poziciji, gdje je potrebno potpuno razumijevanje sistema igre. Ipak, konstantno napredujem, radim ono što je potrebno ekipi i zaista sam srećan što sam ovdje. Dobio sam veliku priliku i učiniću sve što je u mojoj moći da pomognem Virtusu da osvoji šampionat."

