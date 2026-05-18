"Vratićemo se u Dubai što je prije moguće": Klub se oglasio poslije dogovora sa ABA ligom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Dubai će definitivno dočekati Budućnost u Zenici, u polufinalu plej-ofa ABA lige.

Dubai se oglasio o povratku kući Izvor: MN PRESS

Poslije razgovora sa čelnicima ABA lige, Dubai je pristao da ipak odloži povratak kući i da dočeka Budućnost u Zenici. Biće to prvi meč polufinala plej-ofa i zakazan je za četvrtak, 21. maj od 18 časova.

Tim povodom, Dubai se oglasio porukom za svoje navijače, koji će ipak sačekati još malo da vide ekipu u Koka-Kola areni.

"Dragi navijači KK Dubaija. Želimo da vam zahvalimo zato što ste bili za naš povratak kući. Osjetili smo vašu strast i podršku. Nažalost, zbog posljednjih geopolitičkih događaja u regionu, donesena je odluka da utakmicu polufinala ABA lige protiv Budućnosti premjestimo u Zenicu, u Bosnu i Hercegovinu.

Naš put kući je odložen, a nije otkazan. Nastavljamo da radimo na povratku košarke u grad, što je prije moguće. Za vas, za grad, za sport. Hvala vam na nepokolebljivoj podršci", saopštio je klub.

Iako je Dubai krenuo nazad kući iz Sarajeva, da na svom terenu dočeka Budućnost, Podgoričani su prošle nedjelje poslali dopis ABA ligi da neće putovati u Dubai zbog bezbjednosnih razloga. Poslije toga je Predsjedništvo ABA lige potvrdilo da Dubai mora da dočeka Budućnost na neutralnom terenu i poslije sastanka dvije strane utvrđeno je da će taj teren biti u Zenici, u hali "Husejin Smajlović".

