Čelnici Dubaija i ABA lige sastali bi se kako bi postigli dogovor vezan za utakmice plej-ofa regionlanog takmičenja
Budućnost iz Podgorice odbila je da putuje u Dubai, kako bi sa tamošnjim domaćinom odigrala plej-of seriju ABA lige. Zbog toga su čelnici regionalnog takmičenja i debitanta u Evroligi sjeli za sto. Međutim, odluka je da nove odluke još nema i vjerovatno će biti donesena u ponedeljak, kad je na programu i "vječiti" derbi između Partizana i Crvene zvezde u istom takmičenju.
Saopštenje ABA lige prenosimo u cijelosti:
"Učesnici su još jednom potvrdili da je odluka o mogućem odigravanju utakmica na neutralnom terenu donesena isključivo imajući u vidu bezbjednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir trenutne okolnosti i preporuke nadležnih organa.
Saopštenje ABA lige zbog Dubaija: Održan sastanak, odluka se i dalje čeka
Tokom diskusije je istaknuto da je određeni broj igrača i članova stručnog štaba izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjima, posebno u svjetlu aktuelnih preporuka i upozorenja koja su izdale njihove ambasade i državni organi, a koja se odnose na bezbjednosnu situaciju i putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. U tom kontekstu zatražen je novi rok za donošenje konačne odluke, kako bi se prikupile dodatne informacije i sprovedene dalje konsultacije sa svim relevantnim stranama.
Dogovoreno je da Dubai nastavi komunikaciju sa nadležnim institucijama i diplomatskim predstavnicima, te da dostavi zvanične potvrde u vezi sa bezbjednošću putovanja i organizacijom utakmica. Svi učesnici sastanka istakli su da je zajednički interes da plej-of bude odigran u optimalnim sportskim uslovima, uključujući učešće svih klubova sa kompletnim sastavima, što ABA liga zaslužuje.
Predsjedništvo ABA lige nastaviće da svakodnevno prati razvoj situacije, a novi sastanak u vezi sa narednim koracima u organizaciji plej-ofa biće održan u ponedjeljak, 18. maja", navodi se u saopštenju ABA lige.