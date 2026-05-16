logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saopštenje ABA lige zbog Dubaija: Održan sastanak, odluka se i dalje čeka

Saopštenje ABA lige zbog Dubaija: Održan sastanak, odluka se i dalje čeka

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Čelnici Dubaija i ABA lige sastali bi se kako bi postigli dogovor vezan za utakmice plej-ofa regionlanog takmičenja

Sastanak ABA lige jer Budućnost neće u Dubai Izvor: MN PRESS

Budućnost iz Podgorice odbila je da putuje u Dubai, kako bi sa tamošnjim domaćinom odigrala plej-of seriju ABA lige. Zbog toga su čelnici regionalnog takmičenja i debitanta u Evroligi sjeli za sto. Međutim, odluka je da nove odluke još nema i vjerovatno će biti donesena u ponedeljak, kad je na programu i "vječiti" derbi između Partizana i Crvene zvezde u istom takmičenju.

Saopštenje ABA lige prenosimo u cijelosti:

"Učesnici su još jednom potvrdili da je odluka o mogućem odigravanju utakmica na neutralnom terenu donesena isključivo imajući u vidu bezbjednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir trenutne okolnosti i preporuke nadležnih organa.

Tokom diskusije je istaknuto da je određeni broj igrača i članova stručnog štaba izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjima, posebno u svjetlu aktuelnih preporuka i upozorenja koja su izdale njihove ambasade i državni organi, a koja se odnose na bezbjednosnu situaciju i putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. U tom kontekstu zatražen je novi rok za donošenje konačne odluke, kako bi se prikupile dodatne informacije i sprovedene dalje konsultacije sa svim relevantnim stranama.

Dogovoreno je da Dubai nastavi komunikaciju sa nadležnim institucijama i diplomatskim predstavnicima, te da dostavi zvanične potvrde u vezi sa bezbjednošću putovanja i organizacijom utakmica. Svi učesnici sastanka istakli su da je zajednički interes da plej-of bude odigran u optimalnim sportskim uslovima, uključujući učešće svih klubova sa kompletnim sastavima, što ABA liga zaslužuje.

Predsjedništvo ABA lige nastaviće da svakodnevno prati razvoj situacije, a novi sastanak u vezi sa narednim koracima u organizaciji plej-ofa biće održan u ponedjeljak, 18. maja", navodi se u saopštenju ABA lige.

Tagovi

ABA liga KK Budućnost Podgorica KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC