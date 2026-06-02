Borac doveo kadetskog reprezentativca Srbije!

Goran Arbutina
Mladi rukometaš iz Kozarske Dubice Danilo Tubin prešao u banjalučki Borac.

Izvor: RK Borac m.tel

Rukometni klub Borac m:tel doveo je sedamnaestogodišnjeg lijevog beka Danila Tubina.

Tubin je među crveno-plave stigao iz Kozarske Dubice, a u prošloj sezoni u dresu Kozare bio je među najboljim strijelcima Prve lige Republike Srpske.

Sjajnim igrama zaslužio je poziv u kadetsku reprezentaciju Srbije, koju kao selektor vodi Aleksandar Brković.

“Drago mi je što sam postao dio Rukometnog kluba Borac. Želim da ispunim sva očekivanja, prije svega trenera i stručnog štaba, a onda i svoja. Daću svoj maksimum da budem bolja verzija sebe iz dana u dan. Ovo je odskočna daska za mene kao igrača i za moju karijeru. Rukometni klub Borac je jedan viši nivo, jedan od najboljih klubova u državi i drago mi je što sam postao dio Borčeve porodice“, rekao je Tubin, koji je sa Borcem potpisao četvorogodišnji ugovor.

Dolazak Danila Tubina u Borac predstavlja prvi korak u uspostavljanju saradnje sa Kozarom iz Kozarske Dubice, koju su u ponedjeljak sporazumom definisali predsjednici dva kluba Darko Savić i Marko Petraković, naveli sui z banjalučkog kluba.

