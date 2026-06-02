Preminuo legendarni Rik Adelman: Tvorac čuvene generacije Sakramenta otišao u vječnost

Legendarni NBA trener Rik Adelman je preminuo. Bio je jedan od najboljih u istoriji košarke i tvorac legendarne generacije Sakramenta

Preminuo je legendarni Rik Adelman (79). Jedan od najboljih trenera u istoriji košarke otišao je u vječnost. Bio je solidan igrač, ali mnogo veći trag ostavio je kao trener i kao tvorac legendarne generacije Sakramento Kingsa u kojoj su igrali i Vlade Divac i Peđa Stojaković.

U igračkoj karijeri bio je deo San Dijego Roketsa, Portlanda, Čikaga, Nju Orleansa i Kanzasa, pa je trenerskim poslom počeo da se bavi 1977. godine na koledžu Čemeketa. Posle šest godina tamo primetio ga je Portland i doveo ga kao asistenta. Na toj poziciji proveo je šest godina i od 1989. godine postaje glavni trener. Bio je to početak stvaranja legende.

Pet godina je radio u Blejzersima, dvije u Golden Stejtu, sedam u Sakramentu (od 1999. do 2006. godine) i mnogi smatraju da su Kingsi u tom periodu igrali najljepšu košarku u NBA ligi. Čeitir naredne godine proveo je u Hjustonu, pa tri u Minesoti prije odlaska u penziju 2014. godine.

Kao trener je tri puta vodio Ol-star mečeve i ima skor 1042-749.

Njegov otac je Jokićev trener

Rik Adelman ima šestoro djece od kojih je srpskoj javnosti najpoznatiji njegov sin Dejvid. On je trener Nikoli Jokiću u Denveru i uprkos slabijoj sezoni Nagetsa dobio je povjerenje uprave i vodiće klub i naredne sezone.

Uzrok smrti njegovog oca Rika nije saopšten. Zanimljivo je i da je Rikova ćerka Keli takođe trener u jednoj srednjoj školi u Portlanudu dok je Ar Džej bio advokat i radio je u nekoliko NBA timova prije nego što je poginuo 2018. godine kada ga je automobil udario na pješačkom prelazu.