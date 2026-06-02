Jokić igra za Srbiju, a Marej odbio reprezentaciju: Neće da potpiše i nije jedini

Autor Goran Arbutina
Nikola Jokić igraće tokom ljeta za reprezentaciju Srbije, dok Džamal Marej neće za Kanadu. Odbio je da potpiše ugovor.

Džamal Marej neće igrati za Kanadu Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Nikola Jokić će igrati za Srbiju tokom ljeta, dok njegov saigrač iz Denvera Džamal Marej neće biti dio nacionalnog tima Kanade. On je odbio da potpiše ugovor kojim je trebalo da se obaveže da će igrati za dres sa nacionalnim grbom. Nije bio spreman da to uradi.

"Marej neće igrati za Kanadu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ni na Olimpijskim igrama 2028. godine jer je odbio da potpiše trogodišnji ugovor kojim bi se obavezao da igra za Kanadu. To je nacionalni savez tražio od igrača. Na to su pristali Šej Gildžus-Aleksander, Nikel Aleksander-Voker, Dilon Bruks, Ar Džej Beret, Benedikt Maturin i mnogi drugi. Marej, Endrju Vigins i Šedon Šarp su odbili", prenose američki mediji.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nedavno je potvrdio da računa na Jokića, da je razgovarao sa njim i da će biti na raspolaganju "orlovima" tokom reprezentativnih FIBA "prozora" u borbi za plasman na Mundobasket.

