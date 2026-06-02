"Zmajevi" krenuli ka SAD, prva dva meča na Mundijalu igraće u gostujućoj garnituri dresova!

Reprezentacija BIH otputovala je na svoj drugi Mundijal. "Zmajevi" su jutros sa sarajevskog aerodroma otputovali ka Frankfurtu, odakle će nastaviti ka Sent Luisu.

Baza "zmajeva" tokom Svjetskog prvenstva biće u Solt Lejk Sitiju, ali će izabranici Sergeja Barbareza prvo u Sent Luis, gdje 6. juna igraju posljednji pripremni meč pred Svjetsko prvenstvo protiv Paname.

Reprezentativce BIH na aerodromu je ispratila nekolicina navijača, ali i golman Osman Hadžikić koji se povrijedio tokom zagrijavanja na prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Umjesto njega pozvan je golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas.

U međuvremenu poznato je i u kojim će garniturama dresova igrati BIH na Svjetskom prvenstvu.

Prva dva meča, protiv Kanade i Švajcarske selekcija BIH igraće u gostujućoj bijeloj garnituri, a na posljednjem meču grupne faze protiv Katara "zmajevi" će koristiti plavu varijantu u kojoj obično igra kao domaćin.