logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" krenuli ka SAD, prva dva meča na Mundijalu igraće u gostujućoj garnituri dresova!

"Zmajevi" krenuli ka SAD, prva dva meča na Mundijalu igraće u gostujućoj garnituri dresova!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Selekcija BIH krenula sa sarajevskog aerodroma ka Frankfurtu, odakle će nastaviti ka Sent Luisu.

Reprezentacija BIh otputovala u SAD Izvor: Facebook/Nogometni savez BIH

Reprezentacija BIH otputovala je na svoj drugi Mundijal. "Zmajevi" su jutros sa sarajevskog aerodroma otputovali ka Frankfurtu, odakle će nastaviti ka Sent Luisu.

Baza "zmajeva" tokom Svjetskog prvenstva biće u Solt Lejk Sitiju, ali će izabranici Sergeja Barbareza prvo u Sent Luis, gdje 6. juna igraju posljednji pripremni meč pred Svjetsko prvenstvo protiv Paname.

Reprezentativce BIH na aerodromu je ispratila nekolicina navijača, ali i golman Osman Hadžikić koji se povrijedio tokom zagrijavanja na prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Umjesto njega pozvan je golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas.

U međuvremenu poznato je i u kojim će garniturama dresova igrati BIH na Svjetskom prvenstvu.

Prva dva meča, protiv Kanade i Švajcarske selekcija BIH igraće u gostujućoj bijeloj garnituri, a na posljednjem meču grupne faze protiv Katara "zmajevi" će koristiti plavu varijantu u kojoj obično igra kao domaćin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal zmajevi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC