Sergej Barbarez potvrdio: Golman Borca ide na Svjetsko prvenstvo!

Mladen Jurkas definitivno će putovati na Mundijal.

Fudbalska reprezentacija BiH odradila je danas na stadionu Grbavica otvoreni trening, pa su svi zainteresovani navijači još jednom, nakon duela sa Sjevernom Makedonijom na Koševu, da pozdrave "zmajeve" i požele im sreću na predstojećem Mundijalu.

"Osnovna ideja je bila da budemo u našoj državi, da odigramo utakmicu, da napravimo jedan javni trening i podarimo ljudima malo blizine. Željeli smo da pokažemo da smo i mi 'normalni' ljudi, iako je hajp za ove momke postao stvarno velik. Uživamo u ovim momentima, drago mi je da su navijači prepoznali naš rad i da nas podržavaju", rekao je selektor Sergej Barbarez sarajevskim medijima, dodavši:

"Najvažnija mi je stvar da se od sutra privikavamo na vrijeme, na temperature i vremensku razliku jer to će biti jedan od većih problema. Igramo u vremenu kad je tamo veoma vruće (14.00 po lokalnom vremenu, op.a.) i to je primarni zadatak. Momci su spremni i pokušaćemo na toj posljednjoj utakmici da dobijemo samopouzdanje."

Govorio je strateg bh. tima i o zdravstvenom biltenu i potvrdio da će mladi golman Borca Mladen Jurkas putovati na planetarnu fudbalsju smotru.

"Tabaković radi na svom ozdravljenju, plan je da bude tu između druge i treće utakmice, pa ćemo vidjeti šta će biti na kraju. Ivan (Šunjić) danas ima kontrolno snimanje, pa ćemo onda odrediti da li će odmah upadati na trening ili će pokušati sa loptom samostalno. Međutim, planira se da bude spreman. Edin (Džeko) je isto OK, u Americi upada na trening. Nažalost Osman Hadžikić se povrijedio, neće putovati sa nama, zato je pozvan Mladen Jurkas kao standardni U-21 reprezentativac. Sa našim trenerom golmana smo tako odlučili."

Imao je bh. selektor na kraju i poruku za sve navijače.

"Poručujem im da budu uz nas, da navijaju, doći će to sve do nas do Amerike. Mi ćemo pokušati da uveselimo narod, daćemo sve od sebe kao što smo i radili do sada. Narod prepozna kad neko radi kako treba i daje 100 posto od sebe. Rezultat onda sam od sebe dođe."

Posljednju utakmicu u sklopu priprema za Mundijal 2026 reprezentacija BiH odigraće u subotu u Sent Luisu, na stadionu Enerdžajzer Park, na kojem će 6. juna od 21.00 čas po našem vremenu odmjeriti snage sa Panamom.

Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta BiH će odigrati šest dana kasnije u istom terminu u Torontu protiv Kanade. Potom slijede dueli sa Švajcarskom (18. jun, Inglvud) i Katarom (24. jun, Sijetl).

