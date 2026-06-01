"Iskreno, ja ne očekujem ništa": Srpski vaterpolo ima problem, Strahinja Rašović ne vidi rješenje

Vaterpolista Strahinja Rašović ne očekuje da se riješi problem između Vaterpolo saveza Srbije i reprezentativaca koji su se oglasili saopštenjem.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije navikla nas je na velike uspehe, ali posljednjih nekoliko sedmica u centru pažnje su skandali. Zapravo - nakon izbora Slobodana Sora za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije, veliki broj reprezentativaca podigao je glas, a kasnije i istakao da više neće nastupati za nacionalni tim.

Taj stav se, po svemu sudeći, neće promijeniti. Gostujući na jutarnjem programu na RTS, o bolnoj temi srpskog sporta govorio je iskusni vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Strahinja Rašović. Trofejni sportista ne vjeruje da će se u bliskoj budućnosti pronaći rješenje za problem koji muči ljubitelje vaterpola u Srbiji.

"Neću da razrađujem dalje tu temu. Mi smo rekli šta smo imali i to je to - tamo piše, svi živi su vidjeli šta smo imali da kažemo. Nema razloga da između igrača bude nekih nesuglasica, mi smo svi sportisti, ne bi bilo zanimljivo da nema jednih ili drugih, ne bismo činili boljima jedni druge. Bilo bi mi jako žao da je bilo nečega van sportskih okvira. Mi smo kao reprezentativci rekli šta smo imali, nemamo više šta da govorimo niti želimo da razrađujemo", rekao je Strahinja Rašović.

Jedan od najiskusnijih vaterpolista u timu Srbije sa Olimpijskih igara u Parizu i Evropskog prvenstva u Beogradu tvrdi da ne očekuje ništa da se desi. Ipak, postoji nada da će Srbija u najjačem sastavu krenuti ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i četvrtom zlatu u nizu.

"San je četvrto olimpijsko zlato i nas i vas koji ste nas podržavali. Mi smo rekli šta smo rekli", dodao je Strahinja Rašović i dodao: "Ja, iskreno, ne očekujem ništa. Tako je kako je, to je trenutna situacija. Mi smo se uvijek prilagođavali situaciji, zato smo i najbolji. Raznim situacijama smo se prilagodili, mijenjanjima pravila... Tako smo vaspitani. Nećemo praviti famu, napisali smo saopštenje i ostajemo čvrstog stava".

