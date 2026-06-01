logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iskreno, ja ne očekujem ništa": Srpski vaterpolo ima problem, Strahinja Rašović ne vidi rješenje

"Iskreno, ja ne očekujem ništa": Srpski vaterpolo ima problem, Strahinja Rašović ne vidi rješenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vaterpolista Strahinja Rašović ne očekuje da se riješi problem između Vaterpolo saveza Srbije i reprezentativaca koji su se oglasili saopštenjem.

Strahinja Rašović o srpskom vaterpolu Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije navikla nas je na velike uspehe, ali posljednjih nekoliko sedmica u centru pažnje su skandali. Zapravo - nakon izbora Slobodana Sora za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije, veliki broj reprezentativaca podigao je glas, a kasnije i istakao da više neće nastupati za nacionalni tim.

Taj stav se, po svemu sudeći, neće promijeniti. Gostujući na jutarnjem programu na RTS, o bolnoj temi srpskog sporta govorio je iskusni vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Strahinja Rašović. Trofejni sportista ne vjeruje da će se u bliskoj budućnosti pronaći rješenje za problem koji muči ljubitelje vaterpola u Srbiji.

"Neću da razrađujem dalje tu temu. Mi smo rekli šta smo imali i to je to - tamo piše, svi živi su vidjeli šta smo imali da kažemo. Nema razloga da između igrača bude nekih nesuglasica, mi smo svi sportisti, ne bi bilo zanimljivo da nema jednih ili drugih, ne bismo činili boljima jedni druge. Bilo bi mi jako žao da je bilo nečega van sportskih okvira. Mi smo kao reprezentativci rekli šta smo imali, nemamo više šta da govorimo niti želimo da razrađujemo", rekao je Strahinja Rašović.

Jedan od najiskusnijih vaterpolista u timu Srbije sa Olimpijskih igara u Parizu i Evropskog prvenstva u Beogradu tvrdi da ne očekuje ništa da se desi. Ipak, postoji nada da će Srbija u najjačem sastavu krenuti ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i četvrtom zlatu u nizu.

"San je četvrto olimpijsko zlato i nas i vas koji ste nas podržavali. Mi smo rekli šta smo rekli", dodao je Strahinja Rašović i dodao: "Ja, iskreno, ne očekujem ništa. Tako je kako je, to je trenutna situacija. Mi smo se uvijek prilagođavali situaciji, zato smo i najbolji. Raznim situacijama smo se prilagodili, mijenjanjima pravila... Tako smo vaspitani. Nećemo praviti famu, napisali smo saopštenje i ostajemo čvrstog stava".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Srbija Slobodan Soro Strahinja Rašović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC