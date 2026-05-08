"Soro nije smio da dira igrače": Legendarni Šefik progovorio o haosu u srpskom vaterpolu

Nekadašnji golman Denis Šefik prokomentarisao je nemila dešavanja u najtrofejnijem reprezentativnom sportu u Srbiji.

Legendarni golman reprezentacije Srbije Denis Šefik kaže da srpski vaterpolo nikada nije bio u ovako teškoj situaciji. Umjesto da uživaju u predstojećem finalu izmeđ Radničkog iz Kragujevca i Novog Beograda i nedavno osvojenom evropskom srebru, najtrofejniji srpski reprezentativni sport je upao u krizu kojoj se ne nazire kraj niti rješenje.

Najboljih 11 reprezentativaca je odlučilo da ne igra za "delfine" dokle god je na čelu Saveza Slobodan Soro, a svemu je prethodila njegova sporna izjava. Prvo je selektor Uroš Stevanović podnio ostavku i izrazio neslaganje sa filozofijom novog predsjednika, da bi i zlatni vaterpolisti krenuli njegovim putem.

"Sigurno da će se izgubiti na kvalitetu. Mi smo nekad bili u lošoj situaciji, ali u ovakvoj nikad. Tenzija nikada nije bila ovako velika, nakon što smo uzeli zlato u Beogradu, trebalo je da uživamo u finalu koje sad igraju Radnički iz Kragujevca, sad prisustvujemo jako neprijatnim i lošim stvarima za sve nas", rekao je Šefik za televiziju "Insajder".

Najviše Soru u izjavi zamjera jer je na neki način potcijenio igrače. "Nije trebalo da spominje igrače, da je to trenutna inspiracija, ne plod sistema rada. Ja se jednim dijelom slažem, da smo izgubili jedan dio sistema godinama i to je istina. Da smo izgubili sistem, ne bismo izgubili nijednu medalju. Igrače nije smio da spominje jer su uvijek bili najbolji dio Vaterpolo saveza Srbije. Bilo je ekipa, pa svi ostali", jasan je legendarni as.

Šta je zasmetalo Šefiku?

U saopštenju je navedeno kako su uspjesi vaterpolista u posljednje vrijeme više bili trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta.

"Olimpijski smo i evropski prvaci, to je tačno, ali u posljednjih osam godina osvojili smo samo četiri medalje. Dok sam ja igrao, na 17 takmičenja osvojio sam 16 medalja. To govori o promjeni dinamike rezultata. Počeli smo da preskačemo takmičenja, da im ne pridajemo važnosti. Moramo da se vratimo staroj doktrini i filozofiji srpskog vaterpola, da je svako takmičenje najvažnije. Pogotovo sada kada imamo ekipu koja nije na nivou kao ranijih godina. Svaka čast i na olimpijskom i na evropskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velikog kvaliteta, kao što je ranije bio slučaj", naveo je Soro.

Ko su "bivši" vaterpolisti?

Vaterpolo savez Srbije se oglasio saoštenjem nakon odluke 11 vaterpolista o bojkotu, a kako su naveli, radi se o četiri nova i sedam "bivših" reprezentativaca.

"Vaterpolo savez Srbije dužan je da bude precizan. Ne želimo da lišavamo javnost bilo koje informacije i zbog toga ćemo pismo 11 igrača koje je tokom jučerašnjeg dana stiglo na adresu Saveza objaviti u cijelosti, ali radi istine, dužni smo da napomenemo da nije u pitanju jedanaest aktuelnih reprezentativaca, već četiri aktuelna i sedam bivših.

Zbog čega ovo napominjemo? Na posljednjem takmičenju (kvalifikacije za Svjetski kup), koje je vaterpolo reprezentacija Srbije igrala pod vođstvom Uroša Stevanovića, takođe sada već bivšeg selektora, ali tada aktuelnog, igrači Strahinja Rašović (34), Sava Ranđelović (32), Radoslav Filipović (28), Radomir Drašović (28), Nemanja Vico (31), Nikola Dedović (34), Viktor Rašović (32), nisu bili pozvani u reprezentaciju. Da li nisu bili pozvani zbog svojih godina, loše forme, smjene generacija ili nekog drugog razloga, mi u to ne želimo da ulazimo, ali želimo da konstatujemo da je to činjenično stanje i da se oni nisu našli na spisku tadašnjeg selektora Uroša Stevanovića.

Četiri igrača jesu bila pozvana, a od njih su trojica učestvovala na takmičenju, Nikola Jakšić (29), Petar Jakšić (24), Đorđe Lazić (30), a Dušan Mandić (31) nije mogao da nastupa zbog povrede. Stoga smo smatrali da je javnost dužna da bude obaviještena i da, ako se već insistira na tome da su igrači reprezentativci, što svakako oni svi jesu bili u različitim periodima svoje karijere, da se onda precizno kaže ko su aktuelni, a ko bivši reprezentativci, jer je upravo Uroš Stevanović taj koji je o tome odlučivao kada je pravio spisak igrača za posljednje takmičenje na kojem je vodio reprezentaciju Srbije.

Prije objavljivanja pisma 11 igrača u cijelosti, želimo još da naglasimo da mi kao organizacija ni na jedan način ne želimo da učestvujemo u onome u šta se pretvorio jedan sasvim prirodan proces u sportskoj organizaciji poput vaterpolo saveza, a to je izbor rukovodstva koji se redovno odvija svake četiri godine i koji je protekao bez ikakvih trzavica, a pretvorio se u čist politički obračun i zloupotrebu sporta u političke svrhe. Mi smo sportska, a ne politička organizacija i ko god od aktuelnih ili bivših vaterpolista, trenera ili članova Saveza, želi da se bavi politikom, ima na to potpuno pravo, ali ono na šta nema pravo jeste da koristi u te svrhe svoju sportsku, aktuelnu ili bivšu poziciju. Očigledna je želja i potpuno je jasno da neko pokušava da ostvaruje svoje političke ciljeve preko vaterpola i to potvrđuje način na koji je kao na dugme uključen jedan značajan dio političke javnosti. Vaterpolo savez u tome ne želi da učestvuje i osuđuje svaku zloupotrebu sporta u političke svrhe", navedeno je u saopštenju Saveza.