Slobodan Soro bez komentara na bojkot zlatnih vaterpolista Srbije

Nebojša Šatara
Predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro nije želio da komentariše odluku 11 zlatnih "delfina" da bojkotuju srpski nacionalni tim dok je on na čelu Saveza.

Burno je u srpskom vaterpolu.

Poslije imenovanja Slobodana Sora na čelo Saveza i njegove izjave da su zlatne medalje reprezentacije Srbije "plod trenutne inspiracije, a ne stvarnog kvaliteta", uslijedila je ostavka selektora Uroša Stevanovića, a onda i bojkot 11 igrača.

Iz srpske selekcije su se povukli Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radoslav Filipović, Radomir Drašović.

Beogradski "Telegraf" prenio je da je kontaktirao Sora za reakciju na ovu odluku, ali ostao je kratkih rukava.

"Za sada neću komentarisati",kratko je rekao nekadašnji golman selekcije Srbije, koji je u jednom periodu reprezentativne karijere nastupao i za Brazil i čak dva puta igrao protiv "delfina".

