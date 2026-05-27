Đoković nije znao važno pravilo na Rolan Garosu: "Stvarno ne znam zašto ovdje toga nema! Ima?"

Novak Đoković ostao šokiran kada je saznao da i na Rolan Gaorsu postoji "heat rule", protokol kada su temperature previsoke.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izborio se protiv Valentina Rojea (3:1) za plasman u treće kolo Rolan Garosa. Nastavljena je potjera za 25. grend slem titulom, a na konferenciji za medije nakon meča otkriveno je da Đoković ne zna pravilo kojeg se drugi grend slem u sezoni podržava kada je riječ o velikim vrućinama.

Đoković je zatražio od organizatora da igra meč u dnevnom terminu jer nakon večernje sesije ne može da spava, pa je igrao u najtoplijem dijelu dana - što mu prethodnih godina nije prijalo. Zbog toga se komentarisalo pravilo o vrućini, a Novak je saznao da i turnir u Parizu ima način da zaštiti tenisere od nehumanih uslova, posebno vrućine.

"Ne znam zašto nemaju heat rule? Imaju? Znači istina je. Ok... Ne znam... Aha, to je neki dodatni indeks, formula, računica... Uvijek je diskusija, ako zatvorite jednom krov, onda će biti zašto ostali igraju na vrućini. Bilo bi sjajno da se to uradi na ovako toplom danu, ali... U Australiji, u posljednjim godinama sam vidio da se odlažu mečevi kada pređe gornju liniju, a kada se spusti, onda se nastavlja. Grend slemovi ne bi trebalo da imaju probleme, imamo svjetla, možda može da se razmjeste neki mečevi. Na drugim turnirima koji nemaju te uslove, tu je diskusija. Imamo na ATP turu, Umag recimo kada mečevi počinju poslije podne. Da li je sjajno da se igra poslije ponoći? Nije, ali jeste to nešto o čemu treba da se razmatra", rekao je Novak Đoković.

Bacio je Novak Đoković pogled i na meč koji je odlučivao o njegovom narednom rivalu. Nije stigao da gleda cijeli meč Fonseke i Prižmića, ali će imati dovoljno vremena da to uradi, analizira sve detalje i pripremi se za okršaj u trećem kolu Rolan Garosa.

"Gledao sam malo meča, Prižmić je vodio sa 2:0, Fonseka je onda bio u dobroj poziciji da preokrene. Fonseka je bio uzdizan prošlih nekoliko godina, ima potencijal, nema sumnje. Ima brazilsku publiku, on voli da igra na velikim scenama, imao je ozbiljan meč sa Sinerom, pobijedio je Rubljeva u Australiji. Može da se iskaže u velikim momentima", rekao je Novak i dodao: "Prižmić... Igrali smo i izgubio sam, igram bolje i osjećam se bolje nego u Rimu. Igrao sam i na AO, bilo je to teških četiri seta. Iskreno, mislio sam da će se uzdići ranije, jer posjeduje mnogo kvaliteta, ali nije uspjevao da ostane konstantan. Biće to fizički zahtjevan meč, ko god bude bio, a mnogo zavisi od toga da li će biti dan ili noć. Biće ponovo toplo, zaista je izazovno za mnoge igrače da budu na terenu".

Meč koji su igrali Žoao Fonseka i Dino Prižmić u međuvremenu je završen, nakon pet setova izuzetno velike borbe. Brazilski teniser, inače 28. nosilac na Rolan Garosu ove godine, uspio je da napravi veliki preokret i nakon dva izgubljena seta obezbijedi sebi prolaz u treće kolo turnira. Tamo ga čeka Đoković, protiv kojeg nikada do sada nije igrao.