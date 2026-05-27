Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod ka četvrtoj tituli na Rolan Garosu protiv Francuza Valentaa Rojea. Duel je na programu treći na stadionu "Filip Šatrije" i ne bi trebalo da počne prije 16 časova.
Iga Švjontek je lako izašla na kraj sa rivalkom i oslobodila teren za Elinu Svitolinu i Keitlin Kevedo, pa će od dužine ovog meča zavisiti kada će početi duel Srbina i Francuza.
Đoković i Roje se nisu susretali u karijeri.
1:1 Izjednačenje!
Uspjeva Roje da izjednači, ali evidentno je da ima problem sa prevelikim respektom. Novak je osvojio početni poen, umalo smo vidjeli i poen turnira, ali je lopta za milimetar završila u autu. Na kraju Francuz osvaja prvi gem na meču.
Đoković prvi na servisu!
Dva prelijepa poena za Novaka na samom startu meča, a onda i dva autoritativna servisa koji mu donose gem sa nulom. Samo dva minuta mu je trebalo da povede.
Teški uslovi
Trenutno je u Parizu 32 stepena, biće ovo jako zahtevan zadatak za Novaka. Pored rivala i publike koja će biti na strani Francuza, vrelina bi mogla da mu predstavlja veliki problem.
Zanimljivost o Rojeu
Ovaj Francuz je rođen u Francuskoj, ali pošto mu je otac imao visoku poziciju u jednom lancu superkarketa odrastao je prateći ga po istočnoj Evropi. Živio je u Poljskoj, prvi put reket uzeo u ruke u Češkoj, a naučio je da igra tenis u Srbiji! Do 17. godine zadržao se u Beogradu i radio je u akademiji Janka Tipsarevića koja ga je oblikovala u profesionalnog igrača i lansirala na veliku scenu.
Đoković igra po najvećem suncu
Dodatni problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.
Prvi međusobni meč u karijeri
Biće ovo prvi duel francuskog i srpskog igrača. Roje je trenutno 74. na ATP listi, dok je Đoković treći nosilac u Parizu.
Zajedno ćemo patiti meč drugog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Francuza Valentaa Rojea. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova na stadionu "Filip Šatrije".