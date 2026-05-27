logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO, ĐOKOVIĆ - ROJE: Novak prvi na servisu! 0

Tok meča drugog kola Rolan Garosa možete pratiti uživo na portalu MONDO.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod ka četvrtoj tituli na Rolan Garosu protiv Francuza Valentaa Rojea. Duel je na programu treći na stadionu "Filip Šatrije" i ne bi trebalo da počne prije 16 časova.

Iga Švjontek je lako izašla na kraj sa rivalkom i oslobodila teren za Elinu Svitolinu i Keitlin Kevedo, pa će od dužine ovog meča zavisiti kada će početi duel Srbina i Francuza.

Đoković i Roje se nisu susretali u karijeri.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
16:01

1:1 Izjednačenje!

Uspjeva Roje da izjednači, ali evidentno je da ima problem sa prevelikim respektom. Novak je osvojio početni poen, umalo smo vidjeli i poen turnira, ali je lopta za milimetar završila u autu. Na kraju Francuz osvaja prvi gem na meču.

15:52

Đoković prvi na servisu!

Dva prelijepa poena za Novaka na samom startu meča, a onda i dva autoritativna servisa koji mu donose gem sa nulom. Samo dva minuta mu je trebalo da povede.

15:45

Teški uslovi

Trenutno je u Parizu 32 stepena, biće ovo jako zahtevan zadatak za Novaka. Pored rivala i publike koja će biti na strani Francuza, vrelina bi mogla da mu predstavlja veliki problem.

14:55

Zanimljivost o Rojeu

Ovaj Francuz je rođen u Francuskoj, ali pošto mu je otac imao visoku poziciju u jednom lancu superkarketa odrastao je prateći ga po istočnoj Evropi. Živio je u Poljskoj, prvi put reket uzeo u ruke u Češkoj, a naučio je da igra tenis u Srbiji! Do 17. godine zadržao se u Beogradu i radio je u akademiji Janka Tipsarevića koja ga je oblikovala u profesionalnog igrača i lansirala na veliku scenu.

14:55

Đoković igra po najvećem suncu

Dodatni problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.

14:55

Prvi međusobni meč u karijeri

Biće ovo prvi duel francuskog i srpskog igrača. Roje je trenutno 74. na ATP listi, dok je Đoković treći nosilac u Parizu.

14:55

Dobro došli!

Zajedno ćemo patiti meč drugog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Francuza Valentaa Rojea. Meč bi trebalo da počne oko 16 časova na stadionu "Filip Šatrije".

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije