Šta studirati u AI eri? Šef Nvidije otkrio koje ljudske osobine algoritam nikada neće zamijeniti

Roditelji ne bi trebalo da budu opsjednuti time šta njihova djeca studiraju u eri vještačke inteligencije, poručio je izvršni direktor kompanije Nvidia, Džensen Huang.

On smatra da tradicionalna jurnjava za fakultetima koji djeluju "otporno" na AI nema nikakvog smisla. Umjesto toga, studenti moraju da se fokusiraju na to kako da iskoriste novu tehnologiju da unaprijede sopstvene vještine i prodube zanat.

Kao oblasti koje će trajno zadržati ogromnu vrijednost, Huang je u razgovoru za singapurski medij Channel NewsAsia izdvojio novinarstvo, pripovijedanje, umjetnost i dizajn.

Kao primjer je naveo vrhunske novinare koji vode intervjue, čiji se kvalitet ne ogleda u pukoj pripremi, već u sposobnosti da pažljivo slušaju sagovornika, ostanu prisutni u trenutku i reaguju dinamično. To je osobina koju algoritam jednostavno ne može da iskopira.

Šef Nvidije se osvrnuo i na japanski koncept "vabi-sabi", odnosno filozofiju koja slavi ljepotu nesavršenosti. On sugeriše da će u svijetu preplavljenom sterilnim AI sadržajem, autentične i nesavršene ljudske osobine postati još cjenjenije i skuplje na tržištu.

Huang je odlučno odbacio i sve prisutnije strahove da će masovna upotreba vještačke inteligencije zaglupiti ljude ili ih učiniti lijenim.

Praveći paralelu sa pojavom personalnih računara, interneta i pametnih telefona, istakao je da je svaka prethodna tehnološka revolucija samo povećala ljudsku ambiciju. Svaki put kada je tehnologija napredovala, čovječanstvo je postajalo produktivnije i zauzetije, a ne besposlenije.

Sa ovom filozofijom slažu se i drugi uticajni svjetski preduzetnici. Futurista Piter Dijamandis naglašava da će djeci u novoj eri biti najpotrebnije radoznalost, jasna svrha i prilagodljivost. Istovremeno, profesor Skot Galovej savjetuje roditelje da kod djece razvijaju trajne vještine poput komunikacije i izgradnje međuljudskih odnosa.

Poruka tehnoloških lidera je jasna - AI će automatizovati dosadne i rutinske zadatke, ali će time samo natjerati ljude da se bave višim nivoima posla koji zahtijevaju kritičko rasuđivanje, estetiku i čistu ljudsku kreativnost.

