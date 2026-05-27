"Kakav tenis, samo da sam ostala u komadu": Aktuelna šampionka Rolan Garosa doživjela saobraćajnu nesreću

Koko Gof je doživjela saobraćajnu nesreću na putu ka svom prvom meču na Rolan Garosu ove godine.

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šampionka Rolan Garosa iz prošle sezone Koko Gof došla je u Pariz da brani titulu, a na ulicama francuske prestonice doživjela je saobraćajnu nesreću. Sjajna Amerikanka je na početku takmičenja u prvom kolu rutinski savladala sunarodnjakinju Tejlor Tausend, a nakon tog meča je priznala da je njene pripreme za meč poremetio udes. Ipak pošto je dobila svoju dobru prijateljicu 6:4, 6:0 očigledno joj to nije previše smetalo.

Koko Gof je u razgovoru za "TNT Sports" rekla da je prije meča imala udes posle koga njeno vozilo nije više moguće voziti. Na kraju je na meč stigla taksijem.

"Dakle imali smo manju saobraćajnu nesreću na putu ka terenima danas. Sve se izdešavalo i trebalo je da nas zadrže, ali je policija rekla da nastavimo svojim putem. Sudarili smo se, osjetila sam udarac i prosula moj sok svuda po kolima. Rekla sam; 'Ma možemo da nastavimo', a onda sam izašla iz automobila i vidjela da ga više nije moguće voziti. Na kraju smo uzeli taksi i došli na turnir. Ipak osjećam kao da je to dobar predznak, možda? Da se sve ovo desi prije prve runde. Svašta se desilo, pa nisam mnogo mislila o meču. Samo sam bila srećna da sam stigla u komadu", rekla je Koko Gof.

Na kraju je Koko Gof za samo 78 minuta pobedila Tejlor Tausend i zakazala meč drugog kola sa Majar Šerif, tako da njena odbrana prošlogodišnje titule ide odlično. Jedini problem je vrućina, ali ne i njoj.

"Kada sam vidjela da će biti toliko vruće definitivno sam pomislila da ću se dobro osećati jer sam odrastala u Floridi. Znam da neki treniraju ranije, ali ja nekada probam da treniram u podne samo da bi se navikla na uslove", rekla je Koko Gof.

