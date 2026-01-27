Amerikanka željela da pobjegne od svih, snimak postao hit: Evo šta je radila nakon debakla u Melburnu

Američka teniserka Koko Gof željela da niko ne vidi kako lomi reket, ali je snimak brzo postao hit na internetu jer je Australijan open dozvolio snimanje i na hodnicima.

Američka teniserka Koko Gof odigrala je jedan od najlošijih mečeva u profesionalnoj karijeri, pa je u četvrtfinalu Australijan opena protiv Eline Svitoline osvojila tek tri gema i rutinski ispala. Ukrajinka ide na megdan Arini Sabalenki, a Gof je mislila da ide na bezbjedno - tamo gdje može na miru da lomi rekete. Na njenu žalost, kamere su sve zabilježile.

Kada je napustila teren, Koko Gof je željela da iskali bijes na reketu sa kojim je igrala protiv Eline Svitole, ali se nije udaljila dovoljno. Kamere su snimale i detalje na hodnicima, gdje je Koko veoma snažno lupala reket o pod. Pogledajte kako je ljuta bila mlada Amerikanka nakon poraza:

La BRONCA de Coco Gauff tras perder en solo 59 minutos...



Mirá el#AO26en el Plan Premium de Disney Plus.pic.twitter.com/Jdrx4Y3CFA — ESPN Tenis (@ESPNtenis)January 27, 2026

"Očigledno je ona igrala dobro, a ja nisam. Samo su mi govorili da ciljam veće mete, da udaram kroz sredinu. Ali, ne znam, samo sam osjećala da udaranje kroz sredinu protiv nje ne funkcioniše, jer je ona postizala vinere. Dakle, da, bio je to samo nezgodan dan, mislim", rekla je Gof i osvrnula se na incident: "Da, pokušala sam da odem negdje gdje nije bilo kamera. Čini mi se da su se određeni trenuci... Ista stvar desila Arini nakon što sam igrala protiv nje u finalu US opena. Mislim da ne treba da se prenose. Pokušala sam da odem negdje gdje sam mislila da nema kamere, jer ne volim da lomim rekete, ali sam izgubila sa jednim i dva osvojena gema. Slomila sam jedan reket u četvrtfinalu ili osmini finala Rolan Garosa i rekla sam da to nikada više neću uraditi na terenu, jer ne mislim da je to dobro predstavljanje sebe. Ali da, pokušala sam da odem negdje gdje ne bi prenosili, ali očigledno jesu. Dakle, možda mogu da se vode neki razgovori, jer mislim da je na ovom turniru jedino privatno mjesto koje imamo svlačionica".

Koko Gof (21) je želela da sakrije emocije, ali se zbog snimka koji je brzo pronašao put na društvenim mrežama sada mnogo priča o reakciji koju je pokazala nakon ubedljivog poraza. Iako je na konferenciji objasnila kako bi turniri trebalo da se ponašaju, ovo bi moglo da utiče na reputaciju talentovane igrače.

Inače, Koko Gof je u karijeri već zaradila preko 30 miliona američkih dolara, svojevremeno je bila druga na WTA listi u singlu i prva na WTA listi u dublu, a ima i tri grend slem titule - dvije u pojedinačnoj konkurenciji i jednu u parovima. Svakako, Gof bi tokom narednih 10, pa čak i 15 godina, trebalo da bude zaštitno lice ženskog tenisa i ovakve scene joj ne idu u prilog.