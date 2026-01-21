"Je**ga, stanite vi na teren da vidite kako je": Olga se naljutila poslije poraza

Olga Danilović bila je nezadovoljna i neraspoložena poslije poraza od Koko Gof i ispadanja u drugom kolu Australijan opena.

Olga Danilović završila je takmičenje u drugom kolu Australijan opena. Izgubila je od treće teniserke svijeta Koko Gof (6:2, 6:2). Poslije tog meča pojavila se na konferenciji za medije gdje je bila vidno neraspoložena u razgovoru sa srpskim novinarima.

"Vrhunska je teniserka, treća na svijetu, nemam šta da kažem. Nisam toliko loše igrala, imala sam šansu za još neki gem, bila je sjajna. Imala sam osjećaj da odigram dobar poen, napadnem, ona mi vrati lopticu pod noge. Kad se završilo osjećala sam se - svaka čast. Dešava mi se često da u glavi razmišljam da li sam uradila ovo ili ono. Sada to nije bio slučaj", počela je Olga i u superlativima pričala o Amerikanki.

Nije joj se dopalo pitanje novinara o tome šta joj se dešava na velikim stadionima, kao na meču protiv Arine Sabalenke na Rolan Garosu gdje je gubila sa 5:0, pa osvojila prvi gem. Isto se ponovilo i protiv Gof.

"Svi vi treba da stanete na teren, pa da vidite kako je. Teško je izaći na teren, svako uđe najbolje što može. Spremila se dobro. Duvao je jak vjetar na početku, taj gem za 2:0. Brže se privikla. Sport je to. Je**ga. Nekada igraš brutalno i izgubiš, nekad loše i pobijediš. Je**ga. Izvinite što psujem, ali tih 5:0 je bilo je**ga", izgovorila je Danilovićeva.

Čeka je pad na WTA listi i kvalifikacije

Olga je prošle godine došla do najboljeg ranga karijere i 32. mjesta, a sad će zbog poraza od Gof da izgubi bodove i pašće najmanje na 85. mjesto na WTA listi što će joj otežati ulazak u glavne žrijebove velikih turnira.

"Trudim se da ne razmišljam o bodovima, smatram da je to pogrešan način da uđeš na turnir, jer ulaziš sa automatskom blokadom. Najveći minus ovog dijela sezone je to što nema mnogo turnira, samo kvalifikacije u Abu Dabiju, Dohi i Dubaiju, nije idealno. I pad i uspon na listi se desi, nikada se time nisam opterećivala. Nisam sigurna da li ću igrati u kvalifikacijama, ima nekih turnira sa nagradnim fondom od 125.000 dolara koji su naknadno uvršćeni u kalendar, možda to budem igrala. Zavisi i od rezultata u dublu u Melburnu, nije lagan ni put do kuće. Poznajem sebe dovoljno, znam šta mi nedostaje, šta sam poboljšala i na čemu treba da radim. U ovu sezonu sam ušla rasterećeno sama sa sobom."

Istini za volju, Olga nije imala mnogo sreće na žrijebu, u prvom kolu je išla na sedmostruku grend slem šampionku Venus Vilijams, pa na treću na svijetu...

"Posljednjih nekoliko grend slem turnira me žrijeb nije pogledao. Ne volim stvarno da pričam o tome mnogo. Stvarno nemam za čim da žalim što se ovog meča tiče. Dala sam sve od sebe, ona je bolja i svaka joj čast."

"Pisali ste da nemam taktiku"

Na kraju je govorila još jednom o meču sa Venus, a imala je i jednu zamjerku na račun teksta koji je vidjela u srpskim medijima.

"Sigurna sam da Venus nije niko želio na žrijebu, taj meč je budio velike emocije u meni i jako sam ponosna. Igrala je vrhunski, cijeli stadion je bio uz nju, vikali su kada promašim prvi servis. Bilo je mnogo stvari sa kojima sam morala da se nosi, a u glavi sam imala to da moram da pobijedim. Neko od vas je napisao i da nisam imala pravu taktiku za taj meč. Inače ne čitam, ne znam ko je to napisao. Ali, imala sam taktiku i za taj i za ovaj meč", završila je Olga Danilović.