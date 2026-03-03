logo
Zvezda potrošila 2 miliona evra: Dogovoreno prvo pojačanje za ljeto

Zvezda potrošila 2 miliona evra: Dogovoreno prvo pojačanje za ljeto

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda brzo donijela odluku oko prvog pojačanja za letnji prelazni rok.

Crvena zvezda će otkupiti Džeja Enema od OFK Beograda Izvor: Profimedia/DPPI, DPPI Media / Alamy

Crvena zvezda letos je pozajmila Džeja Enema iz OFK Beograda u nadi da će se uklopiti u njene planove, a već poslije nekoliko nedjelja donesena je konačna odluka. Zvezda će otkupiti fudbalera od "romantičara" pošto je zadovoljio apetite trenera Dejana Stankovića, kao i kompletnog rukovodstva na osnovu onoga što je pokazao do sada.

Prema ranije dogovorenoj klauzuli, Crvena zvezda će za Enema platiti 2 miliona evra, što nije mala suma posebno za domaće okvire, međutim procijenili su na "Marakani" da mogu višestruko da zarade u budućnosti od stasitog Holanđanina.

Džej Enem je do sada već odigrao osam utakmica za Crvenu zvezdu. Postigao je tri gola i zabilježio jednu asistenciju, a najbolji meč odigrao je na susretu u kome nema ništa u statistici. Bilo je to na gostovanju Lilu u okviru šesnaestine finala Lige Evrope, kada je bio starter i kada je pokazao da može da se "rve" sa igračima koji imaju ugled ozbiljnih igrača iz "liga petice", što je Zvezdi omogućilo lakši prenos lopte.

Inače je pogađao protiv Novog Pazara, Budućnosti iz Dobanovaca i Radničkog iz Kragujevca, međutim baš na posljednjem meču u Kragujevcu doživio je povredu zbog koje je morao ranije iz igre.

Vidjećemo koliko će odsustvovati, ali to neće promijeniti planove Zvezde koja želi da ga angažuje i ozvaniči kao svog igrača.

