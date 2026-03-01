logo
Crvena zvezda ima +7 u Superligi Srbije: Kostov i Enem pobjegli Partizanu na tabeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda iskoristila situaciju u Supelrigi i pobjegla najbližim pratiocima u borbi za titulu.

Crvena zvezda pobijedila Radnički u Kragujevcu 2:0 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je golovima Vasilija Kostova i Džeja Enema pobijedila Radnički u Kragujevcu 2:0 i sada ima sedam bodova više od Partizana.

Iskoristio je tim Dejana Stankovića poraze Vojvodine i Partizana u ovoj rundi, pa je sada daleko bliži tituli nego što je bio prije dva kola - kada je najvećem rivalu bježao samo dva boda.

Do pobjede u Kragujevcu Crvena zvezda je stigla golovima Kostova u trećem i Enema u 78. minutu meča, a mogla je biti i ubjedljivija. Upravo su Kostov i Enem propuštali najveće šanse - najtalentovaniji igrač Zvezde dva puta je glavom slao loptu na prečku, a zimsko pojačanje je prije povrede moglo da upiše još jedan pogodak.



Standings provided by Sofascore

