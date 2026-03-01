Crvena zvezda iskoristila situaciju u Supelrigi i pobjegla najbližim pratiocima u borbi za titulu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je golovima Vasilija Kostova i Džeja Enema pobijedila Radnički u Kragujevcu 2:0 i sada ima sedam bodova više od Partizana.

Iskoristio je tim Dejana Stankovića poraze Vojvodine i Partizana u ovoj rundi, pa je sada daleko bliži tituli nego što je bio prije dva kola - kada je najvećem rivalu bježao samo dva boda.

Do pobjede u Kragujevcu Crvena zvezda je stigla golovima Kostova u trećem i Enema u 78. minutu meča, a mogla je biti i ubjedljivija. Upravo su Kostov i Enem propuštali najveće šanse - najtalentovaniji igrač Zvezde dva puta je glavom slao loptu na prečku, a zimsko pojačanje je prije povrede moglo da upiše još jedan pogodak.

Vidi opis Crvena zvezda ima +7 u Superligi Srbije: Kostov i Enem pobjegli Partizanu na tabeli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17



