Defanzivac "zmajeva" propušta baraž za Svjetsko prvenstvo!

Loša vijest za selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza dolazi iz Portugala.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Odbrambeni fudbaler „zmajeva“ Adrian Leon Barišić povrijedio se u utakmici između Brage i Nacionala u 24. kolu portugalskog šampionata.

Njegov tim je slavio na gostovanju rezultatom 1:2, ali je Barišić morao na poluvremenu da bude zamijenjen pa je umjesto njega drugih 45 minuta odigrao Paulo Oliveira.

Pregledom je naknadno utvrđeno da je u pitanju teža povreda aduktora, pa će reprezentativac BiH pauzirati najmanje dva mjeseca, što u praksi znači da neće biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu za predstojeći baraž za Mundijal.

Podsjetimo, „zmajevi“ 26. marta gostuju Velsu u Kardifu u polufinalu baraža, a pet dana kasnije će u slučaju trijumfa ugostiti boljeg iz drugog polufinala između Italije i Sjeverne Irske.

Barišić je dosad uknjižio 15 nastupa za BiH, a debitovao je kod nekadašnjeg selektora Faruka Hadžibegića. U klupskoj karijeri je još branio boje Osijeka, italijanskog Frozinonea i švajcarskog Bazela.

(MONDO)