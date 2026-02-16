logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Loša vijest za Sergeja Barbareza: Povrijeđen ključni vezista "zmajeva"

Loša vijest za Sergeja Barbareza: Povrijeđen ključni vezista "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Vezni igrač Pafosa i reprezentacije Bosne i Hercegovine zaradio je povredu na meču kuparskog prvenstva protiv AEL-a u Limasolu.

Ivan Šunjić povrijeđen Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Loša vijest za selektora BiH Sergeja Barbareza!

Ivan Šunjić, jedan od ključnih igrača "zmajeva" u selekciji BiH je zaradio povredu koljena zbog koje ga je trener Pafosa Albert Telades zamijenio u 44. minutu meča u Limasolu.

Zasad nema izvještaja kakva je povreda u pitanju i koliko će Šunjić odsustvovati s terena, ali i u Pafosu, ali i reprezentaciji BiH, postoji zabrinutost da bi povreda mogla biti teže prirode, prenijeli su mediji na Kipru.

Šunjić je ove sezone za kiparski klub odigrao 33 meča i postigao tri gola uz tri asistencije, dok je u ekipi BiH upisao devet nastupa.

Podsjetimo, "zmajevi" 26. marta igraju polufinale baraža za plasman na Mundijal protiv Velsa u Kardifu, a u slučaju trijumfa, i pet dana kasnije finale u Zenici sa boljim iz duela između Italije i Sjeverne Irske.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Toni Šunjić zmajevi Pafos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC