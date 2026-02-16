Loša vijest za Sergeja Barbareza: Povrijeđen ključni vezista "zmajeva"

Vezni igrač Pafosa i reprezentacije Bosne i Hercegovine zaradio je povredu na meču kuparskog prvenstva protiv AEL-a u Limasolu.

Loša vijest za selektora BiH Sergeja Barbareza!

Ivan Šunjić, jedan od ključnih igrača "zmajeva" u selekciji BiH je zaradio povredu koljena zbog koje ga je trener Pafosa Albert Telades zamijenio u 44. minutu meča u Limasolu.

Zasad nema izvještaja kakva je povreda u pitanju i koliko će Šunjić odsustvovati s terena, ali i u Pafosu, ali i reprezentaciji BiH, postoji zabrinutost da bi povreda mogla biti teže prirode, prenijeli su mediji na Kipru.

Šunjić je ove sezone za kiparski klub odigrao 33 meča i postigao tri gola uz tri asistencije, dok je u ekipi BiH upisao devet nastupa.

Podsjetimo, "zmajevi" 26. marta igraju polufinale baraža za plasman na Mundijal protiv Velsa u Kardifu, a u slučaju trijumfa, i pet dana kasnije finale u Zenici sa boljim iz duela između Italije i Sjeverne Irske.

