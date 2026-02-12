Srbija i BIH danas na žrijebu za Ligu nacija: “Orlovi” mogu na Hrvatsku, BIH ne može protiv Kosova*

Danas će Srbija i BIH saznati protivnike u Ligi nacija.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Fudbalske reprezentacija BIH i Srbije saznaće danas rivale u novom izdanju Lige nacija. Žrijeb je na programu od 18 časova u Briselu i vidjećemo koga će “zmajevi” i “orlovi” dobiti za rivale i s kim će igrati već tokom 2026. godine u novom formatu ovog takmičenja.

Selekcija BIH igraće B diviziju, a smještena je u drugi šešir, što znači da može da dobije, bar na papiru, jednu jaču i dvije slabije ekipe.

“Zmajevi” tako mogu na Holandiju ili Poljsku, a jasno je da ne mogu da se sastanu sa Švajcarskom, Ukrajinom i Austrijom koje su u istom šeširu. Jasno je i da zbog specifične situacije ne može da se sastanem sa selekcijom tzv. Kosova, ali iz najslabijeg šešira prijeti reprezentacija Švedske.

Prvi šešir: Škotska, Holandija, Poljska, Izrael

Drugi šešir: Švajcarska, BIH, Austrija, Ukrajina

Treći šešir: Slovenija, Gruzija, Irska, Rumunija

Četvrti šešir: Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Kosovo*

Izvor: Profimedia/Robin VAN LONKHUIJSEN / AFP

Kada je u pitanju reprezentacija Srbije ona je u A diviziji, a “orlovi” su smješteni u treći šešir. Srbija ne može da igra sa Belgijom, Engleskom i Norveškom, dok iz svih ostalih grupa prijeti opasnost. Jedna od opcija je i reprezentacija Hrvatske, s kojom takođe može da igra, a na ovom žrijebu neće biti nikakvih restrikcija niti će UEFA pokušati da spriječi taj potencijalni meč.



Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Njemačka

Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

Treći šešir: SRBIJA, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Kao što je poznato, po najbolje dvije ekipe iz A divizije prolaze dalje u četvrtfinale Lige nacija (mart 2027. godine) i boriće se za titulu u ovom takmičenju, trećeplasirani igra baraž za opstanak - dok četvrtoplasirani pada u B diviziju. Ono što je novo je da će se Liga nacija igrati u samo dva "prozora", odnosno fudbalere čekaju čak četiri utakmice od kraja septembra do početka oktobra.

1. kolo (od 24. do 26. septembra)

2. kolo (od 27. do 29. septembra)

3. kolo (od 30. septembra do 3. oktobra)

4. kolo (od 4. do 6. oktobra)

5. kolo (od 12. do 14. novembra)

6. kolo (od 15. do 17. novembra)