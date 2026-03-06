logo
Olimpijakos srušio Panatinaikos u drami: Ergin Ataman u najvećoj krizi u Atini

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Ergin Ataman pretrpio četvrti uzastopni poraz u Evroligi.

Četvrti uzastopni poraz Panatinaikosa u Evroligi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olimpijakos je dobio derbi protiv Panatinaikosa 86:80 pred svojim navijačima i tako produbio krizu Ergina Atamana. Turski trener je pod pritiskom, spominje se i otkaz, pa će tako kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos imati pune ruke posla nakon što je njegov tim izgubio četvrtu utakmicu zaredom u elitnom takmičenju.

Očigledno je da su "zeleni" u krizi koju nije riješila ni pauza u Evroligi, pa su tako sada vezali poraze od Partizana, Fenerbahčea, Pariza i na kraju gradskog rivala što će najviše "zaboljeti".


Kada se uzme u obzir i to da je Olimpijakos bio drastično oslabljen u ovoj utakmici, igravši bez svog najboljeg igrača Vezenkova, očekivalo se da će Panatinaikos - koji je već i navikao da igra bez nekoliko igrača - napraviti "brejk" na terenu svog najvećeg rivala.

Najefikasniji kod Olimpijakosa bio je Tajler Dorsi sa 13 poena, a odličan je bio i Nikola Milutinov sa 10 poena, tri skoka i jednom asistencijom, za ukupan indeks 17. Po deset poena su dali Vord i Džozef.

Kod Panatinaikosa prednjačio je Nan sa 20 poena i šest asistencija, a Osman i Ernangomez su dodali po 14.

Ako ništa, Crvena zvezda može da se raduje zbog ovog rezultata, pošto njihov "bratski klub" nije dozvolio da Panatinaikos iskoristi njihov poraz od Bajerna i da im se približi na tabeli Evrolige.

Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige:



Standings provided by Sofascore

