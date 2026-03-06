logo
Trener Borca Vinko Marinović pred Široki Brijeg: Statistika ne igra utakmice!

Autori Nebojša Šatara Autori Bojan Jakovljević
0

Trener Borca Vinko Marinović umjereni je optimista pred subotnji meč 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Širokog Brijega, koji se igra s početkom u 18:30 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

vinko marinović najavio meč fk borac nk široki brijeg Izvor: MONDO/Bojan Jakoviljević

Na konferenciji za medije šef stručnog štaba Borca istakao je da njegova ekipa ove sezone već dva puta savladala Široki Brijeg - jednom ubjedljivo i efikasno na domaćem terenu, a drugi put u neizvjesnoj utakmici riješenoj u samoj završnici.

“Široki Brijeg je kvalitetna ekipa koja se trenutno nalazi u jako dobroj formi. Osvojili su isti broj bodova kao i mi u posljednje vrijeme, tako da nas očekuje teška utakmica”, rekao je Marinović.

Trener Borca naglasio je da se njegova ekipa drži svog prepoznatljivog pravca: maksimalan fokus na vlastitu igru, disciplinu, energiju i pristup od prvog minuta.

“Želimo da budemo fokusirani na našu igru, da imamo maksimalan pristup, energiju i disciplinu od samog početka. Kada igramo onako kako želimo, rezultat neće izostati. Nadam se da ćemo osvojiti tri boda i nastaviti pozitivan niz”.

Marinović je potvrdio da ekipa nema povrijeđenih igrača i da će svi biti na raspolaganju, osim Viktora Rogana koji je počeo trenirati, ali još ne radi s punim intenzitetom.

Govoreći o samopouzdanju ekipe nakon tri uzastopne pobjede protiv Zrinjskg, Sloge i Sarajeva, istakao je da tabela pokazuje lijepu prednost u odnosu na konkurente, ali da je ključ u održavanju koncentracije i pravog pristupa.

“Kada smo mi skoncentrisani i kada imamo svoj pravi pristup i energiju, onda smo sasvim sigurno najbolja i najkvalitetnija ekipa u ligi. Imamo širok izbor igrača i drago mi je što možemo podizati nivo igre izmjenama“, naglasio je strateg banjalučke ekipe.

Na pitanje o impresivnom nizu od 12 uzastopnih pobjeda protiv Širokog Brijega u prošlosti, Marinović je bio jasan.

“Statistika ne igra utakmicu. Svaka utakmica je nova priča i moraš ponovo dokazati kvalitet na terenu. Ne obaziremo se na to - cilj je odigrati maksimalno i ostvariti novu pobjedu”.

Borac trenutno vodi na tabeli Premijer lige BiH sa šest bodova prednosti ispred Zrinjskog, a sutrašnji duel protiv četvrtoplasiranog Širokog Brijega, koji se bori za plasman u Evropu, mogao bi biti važan korak ka učvršćivanju liderske pozicije.

(MONDO)

