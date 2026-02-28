logo
Borac u subotu dobio dva derbija – rukometaši ubjedljivo slavili u Maglaju!

Borac u subotu dobio dva derbija – rukometaši ubjedljivo slavili u Maglaju!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Rukometaši Borca ostvarili ubjedljiv trijumf na gostovanju u Maglaju.

Rk Borac pobijedio maglaj u gostima Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

U isto vrijeme dok su fudbaleri upisivali velika tri boda u derbiju protiv Sarajeva navijače crveno-plavih obradovali su i rukometaši!

Ekipa Mirka Mikića pobijedila je Maglaj u gostima sa više nego ubjedljivih 34:26 i tako zadržala korak sa ekipama koje su u samom vrhu tabele.

Već u prvom poluvremenu crveno-plavi su obavili dobar dio posla i stigli do vođstva 18:13 i tako nagovijestili da će sa ovog gostovanja da donesu cijeli plijen.

Predvođeni sjajnim Herićem, te odlično raspoloženim Bubićem izabranici Mirka Mikića su u istom ritmu nastavili i u drugom poluvremenu i stigli do konačnih 34:26, odnosno 11. pobjede u sezoni.

Do nje su Banjalučane vodili Amar Herić sa devet i Arsenije Bubić sa osam golova, a šest golova dodao je Miloš Nježić.

Kod Maglaja najefikasniji je bio Rijad Halilović sa sedam pogodaka.

Tagovi

RK Borac Rukomet Rukometna liga BiH RK Maglaj

