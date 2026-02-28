Navijači Partizana skandirali Upravi poslije poraza u Humskoj: "Mijate odlazi!"

Navijači Partizana tražili su od Predraga Mijatovića i Uprave kluba da napuste klub poslije poraza od OFK Beograda

Partizan je doživio novi poraz, u Humskoj je OFK Beograd odnio pobjedu (2:1). Oba gola dao je bivši igrač Crvene zvezde Milan Rodić. Navijači crno-bijelih bili su nezadovoljni poslije utakmice.

Kada je Rodić u nadoknadi dao gol za pobjedu "romantičara", sa tribina su se čuli povici za upravu kluba. Prvo su skandirali "Uprava napolje", a onda su imali sličnu poruku i za Predraga Mijatovića i vikali su "Mijate odlazi".

Prije samo nekoliko dana iz Humske su potvrdili da nije prihvaćen prijedlog za Vanrednu skupštinu kluba, ali se možda situacija sada promijeni. Inače, ovo je bio prvi meč za novog trenera Damira Čakara i poraz poslije otkaza za Nenada Stojakovića.

A, ovo je bila i poruka za čelnike iz uprave kluba:

