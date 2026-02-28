Ne radi VAR na utakmici Partizana i OFK Beograda

VAR tehnologija neće raditi na utakmici između Partizana i OFK Beograda u Humskoj.
Partizan dočekuje OFK Beograd u Superligi Srbije, a na tom meču neće raditi VAR tehnologija. Kako je saopšteno u prenosu "Arene sport" postoji kvar sa video tehnologijom.
To znači da će sve odluke sudija da budu konačne. Glavni arbitar je Milan Ilić, pomoćnici su mu Nikola Antić i Novak Novaković, četvrti arbitar je David Matić, dok je delegat Velibor Novović. U VAR sobi su Dejan Trifković i Jovan Grujić, ali oni neće imati posla, bar za sada. Postoji mogućnost da se kvar na VAR-u otkloni tokom meča.
Pred sam početak utakmice sudija Ilić je prišao trenerima i objasnio im da VAR trenutno nije u funkciji.
