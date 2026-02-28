logo
Ne radi VAR na utakmici Partizana i OFK Beograda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

VAR tehnologija neće raditi na utakmici između Partizana i OFK Beograda u Humskoj.

var tehnologija ne radi na mecu partizan ofk beograd Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan dočekuje OFK Beograd u Superligi Srbije, a na tom meču neće raditi VAR tehnologija. Kako je saopšteno u prenosu "Arene sport" postoji kvar sa video tehnologijom.

To znači da će sve odluke sudija da budu konačne. Glavni arbitar je Milan Ilić, pomoćnici su mu Nikola Antić i Novak Novaković, četvrti arbitar je David Matić, dok je delegat Velibor Novović. U VAR sobi su Dejan Trifković i Jovan Grujić, ali oni neće imati posla, bar za sada. Postoji mogućnost da se kvar na VAR-u otkloni tokom meča.

Pred sam početak utakmice sudija Ilić je prišao trenerima i objasnio im da VAR trenutno nije u funkciji.

(MONDO)

