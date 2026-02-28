logo
Napoli se praktično oprostio od odbrane "skudeta", a onda je "fenjeraša" zakucao Romelu Lukaku!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Napolitanci su stigli do trijumfa na gostovanju kod posljednjeplasirane Verone golom u šestom minutu sudijske nadoknade pa sada za vodećim Interom, koji ima meč manje, zaostaju 11 bodova.

Verona Napoli Serija A Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aktuelni šampion Italije se bio već oprostio od titule, a onda je u šestom minutu sudijskog vremena mrežu domaćina zatresao belgijski napadač Romelu Lukaku za pobjedu Napolija!

VERONA - NAPOLI 1:2 (0:1)

Od 11 posljednjih mečeva u prvenstvu, Verona je upisala samo tri remija bez pobjede, ali su bili na korak da protiv ekipe Antonija Kontea ostanu neporaženi.

Već na samom početku gosti sa "Maradone" su stigli do vođstva pogotkom Rasmusa Hojlunda i činilo se da će to biti nova rutinska pobjeda za šampiona.

Međutim, kako je vrijeme odmicalo, domaćin je uspostavio ravnotežu, povremeno preuzimao inicijativu i prijetio golmanu Aleksu Meretu, da bi u 65. minutu uslijedilo izjednačenje. Strijelac pogotka za Veronu bio je Žan-Danijel Akpa Akpro - 1:1.

Do kraja se rezultat nije mijenjao do šestog minuta nadoknade kada je Lukaku savladao Lorenca Montipa i osigurao Napoliju 16. trijumf u prvenstvu a domaće zakucao za fenjerašku poziciju. 



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

Napoli Helas Verona Serija A

