logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jezive scene na San Siru: Fudbaler Milana slomio zube i vilicu, čeka ga duga pauza

Jezive scene na San Siru: Fudbaler Milana slomio zube i vilicu, čeka ga duga pauza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik doživio je prelom vilice u meču sa Parmom.

Ruben Lotfus-Čik teška povreda protiv Parme Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Vezista Milana i engleske reprezentacije Ruben Loftus-Čik (30) doživio je tešku povredu na meču protiv Parme. Milan je u 26. kolu poražen 0:1, ali to nije jedini problem italijanskog velikana pošto će Loftus-Čik biti podvrgnut operacijama nakon niza teških povreda, nakon što je sa teran iznijet na nosilima.

U 11. minutu utakmice dogodio se sudar sa golmanom Parme Edoardom Korvijem u kojem je Englez doživio prelom gornjih zuba, alveolarne kosti gornje vilice, odnosno dijela vilice u kojem se nalaze zubne čašice. Ono što je dobre, a to je da fudbaler Milana nije doživio potres mozga, niti je izgubio svijest nakon udarca.

Do sudara dvojice fudbalera došlo je tokom borbe za loptu u vazduhu. Nakon što je Loftus-Čik pao na zemlju, igrači Milana odmah su insistirali da medicinsko osoblje uđe na teren. Susret je bio prekinut, a Englezu hitno ukazana pomoć. Loftus-Čik je sa terena iznijet na nosilima i lice mu je bilo krvavo, a zamijenio ga je Ardon Jašari.

Loftus-Čik je odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima i postigao tri gola uz jednu asistenciju, a poslije ovakve povrede jasno je da ga čeka drug oporavak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Serija A Ruben Loftus-Čik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC