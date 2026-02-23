Jezive scene na San Siru: Fudbaler Milana slomio zube i vilicu, čeka ga duga pauza

Fudbaler Milana Ruben Loftus-Čik doživio je prelom vilice u meču sa Parmom.

Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Vezista Milana i engleske reprezentacije Ruben Loftus-Čik (30) doživio je tešku povredu na meču protiv Parme. Milan je u 26. kolu poražen 0:1, ali to nije jedini problem italijanskog velikana pošto će Loftus-Čik biti podvrgnut operacijama nakon niza teških povreda, nakon što je sa teran iznijet na nosilima.

U 11. minutu utakmice dogodio se sudar sa golmanom Parme Edoardom Korvijem u kojem je Englez doživio prelom gornjih zuba, alveolarne kosti gornje vilice, odnosno dijela vilice u kojem se nalaze zubne čašice. Ono što je dobre, a to je da fudbaler Milana nije doživio potres mozga, niti je izgubio svijest nakon udarca.

Do sudara dvojice fudbalera došlo je tokom borbe za loptu u vazduhu. Nakon što je Loftus-Čik pao na zemlju, igrači Milana odmah su insistirali da medicinsko osoblje uđe na teren. Susret je bio prekinut, a Englezu hitno ukazana pomoć. Loftus-Čik je sa terena iznijet na nosilima i lice mu je bilo krvavo, a zamijenio ga je Ardon Jašari.

Loftus-Čik je odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima i postigao tri gola uz jednu asistenciju, a poslije ovakve povrede jasno je da ga čeka drug oporavak.