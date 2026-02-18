Milan i Komo podijelili bodove: Golmanske greške odlučile meč na "San Siru" (VIDEO)

Fudbaleri Milana odigrali su neriješeno protiv Koma u šampionatu Italije.

Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Milan je u odgođenom susretu 24. kola Serije A ugostio Komo i podijelio bodove.

MILAN - KOMO 1:1 (0:1)

Na "San Siru" u srijedu uveče su gosti odlično ušli u utakmicu i pogotkom Nika Paza u 32. minutu stekli prednost do odlaska na odmor u poluvremenu.

Katastrofalno je tada pogriješio golman "rosonera" Majk Menjan, a Argentinac je odmah šutirao i pogodio njegovu mrežu - 0:1.

Trener Milana Maks Alegri je u svlačionici u nastavku meča ostavio reprezentativca Srbije Strahinju Pavlovića i umejsto njega na teren poslao ofanzivnijeg Matiju Gabiju, ali je do izjednačenja došlo poslije nove greške golmana.

Čuvar mreže Koma Žan Bite besporebno je istrčao, a Rafael Leao je majstorski prebacio loptu za poravnanje - 1:1.

RAFAEL LEÃO EQUALIZES FOR AC MILAN!



AC Milan 1-1 Comopic.twitter.com/lmdpqAm6Ap — Goals Scored (@ypcwade)February 18, 2026

Do kraja je domaćin pokušavao da stigne do preokreta, ali se rezultat do kraja nije mijenjao pa su i jedni i drugi zabilježili deveti prvenstveni remi.

Trener milanske ekipe Alegri se u 81. minutu svađao se sa pomoćnikom Seska Fabregsa, stratega Koma, zbog čega su obojica dobili crvene kartone.

Inače, ovaj meč je trebao biti odigran 8. februara, ali je zbog zauzetosti stadiona prilikom ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini pomjeren za večeras.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)