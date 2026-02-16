Vjerovatno najgora odluka sudije u istoriji fudbala (VIDEO)

Nigerijski napadač Gift Orban isključen iako nikome nije jasno zašto mu sudija u Italiji pokazuje crveni karton.

Italijanska Serija A ponovo privlači najviše pažnje, ali ovog puta povod nije dobar - dva dana uzastopno priča se o tamošnjim sudijama i njihovim katastrofalnim odlukama koje mogu da utiču i na šampionsku trku i na borbu za opstanak. Nakon detalja koji je obilježio meč Intera i Juventusa, neverovatna scena dogodila se na utakmici Parme i Verone.

"Krstaši" su na domaćem terenu bili bolji od tima koji je sada već među najozbiljnijim kandidatima za ispadanje, ali im je posao značajno olakšala odluka arbitra Paireta, koji je u 12. minutu pokazao direktan crveni karton. Napadač trenutno posljednjeplasiranog tima na tabeli izbori se za loptu na sredini terena i zatim je izgubio, ali je smatrao da je fauliran tom prilikom. Burno je reagovao, ali se čini da to nije bilo dovoljno za direktno isključenje - jer su u šoku ostali igrači oba tima. Pogledajte kako je isključen fudbaler Verone:

Nakon nekoliko desetina sekundi objašnjavanja sa glavnim arbitrom, u kojem su učestvovali igrači oba tima i sam Gift Orban, napadač iz Nigerije morao je da napusti teren i ostatak meča odgleda iz svlačionice. Bez njega na terenu Verona je uspjela da izjednači, ali je u trećem minutu nadoknade drugog dijela meča primila gol kojim je ostala bez boda na ovom gostovanju.

Osim ako se ne desi nešto nevjerovatno, Verona će u narednom meču bez Orbana morati da izađe na megdan Sasuolu, jednom od timova koji su podobni za "otkidanje" bodova neophodnih za opstanak. Sa druge strane, navijači u Italiji traže doživotnu suspenziju za arbitra koji je donio ovu odluku, smatrajući da on više nikada ne bi trebalo da dijeli pravdu najboljim klubovima u zemlji.

