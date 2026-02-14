Navijači bojkotuju i ne gledaju Lacio: "Civilizovana borba" protiv predsjednika i dalje traje

Sablasno prazne tribine rimskog "Olimpika" na meču protiv Atalante.

Lacio je u sablasnoj atmosferi rimskog "Olimpika" dočekao Atalantu, a gosti iz Bergama odnijeli su bodove.

"Boginja" je slavila 2:0 golovima Edersona iz penala u 41. i Nikole Zalevskog u 60. minutu, a ni na ovom meču rimski tim nije mogao da računa na podršku sa tribina.

Najbliži golu domaću su bili u finišu meča, tačnije u 89. minutu, kada je srpski internacionalac Petar Ratkov pogodio stativu.

Inače, organizovane navijačke grupe vode, kako su je nazvale, "civilizovanu borbu" protiv prvog čovjeka kluba Klaudija Lotita i njegovog režima, nezadovoljne načinom na koji se klub vodi, naročito posljednjih godina. Zbog toga navijači čine sve što je u njihovoj moći da podstaknu sve nepopularnijeg predsjednika da proda klub.

Prije nekoliko sedmica, ultras grupa "Kurva Nord" započela je protest protiv vlasnika tako što je napustila svoja mjesta na stadionu tokom prvenstvene utakmice Serije A protiv Đenove. Takođe su pozvali i ostatak navijača da im se pridruže. Njihovi pozivi su urodili plodom, jer je utakmicu pratilo svega 4.000 gledalaca.

Posljednjih dana trener Mauricio Sari je pokušavao da posreduje između dvije strane, ali su apeli šefa stručnog štaba ostali bez odjeka, pošto su organizovani navijači Lacija saopštili da namjeravaju da nastave protest i kada ekipa u subotu dočeka Atalantu. Upravo to se dogodilo i danas.

Isti rivali sastaće se i 4. marta, u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije, a to će biti izuzetno važan meč za kompletnu sezonu. Ostaje da se vidi hoće li navijači Lacija odlučiti da naprave izuzetak za ovaj duel. To tog meča "nebeskoplavi" odigraće dva meča u gostima, protiv Kaljarija i Torina.

Lacio je imao priliku da iskoristi kiks Koma i približi mu se, ali od toga na kraju nije bilo ništa.



