logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači bojkotuju i ne gledaju Lacio: "Civilizovana borba" protiv predsjednika i dalje traje

Navijači bojkotuju i ne gledaju Lacio: "Civilizovana borba" protiv predsjednika i dalje traje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sablasno prazne tribine rimskog "Olimpika" na meču protiv Atalante.

Olimpiko, tribine Lacio Izvor: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia

Lacio je u sablasnoj atmosferi rimskog "Olimpika" dočekao Atalantu, a gosti iz Bergama odnijeli su bodove.

"Boginja" je slavila 2:0 golovima Edersona iz penala u 41. i Nikole Zalevskog u 60. minutu, a ni na ovom meču rimski tim nije mogao da računa na podršku sa tribina.

Najbliži golu domaću su bili u finišu meča, tačnije u 89. minutu, kada je srpski internacionalac Petar Ratkov pogodio stativu.

Inače, organizovane navijačke grupe vode, kako su je nazvale, "civilizovanu borbu" protiv prvog čovjeka kluba Klaudija Lotita i njegovog režima, nezadovoljne načinom na koji se klub vodi, naročito posljednjih godina. Zbog toga navijači čine sve što je u njihovoj moći da podstaknu sve nepopularnijeg predsjednika da proda klub.

Prije nekoliko sedmica, ultras grupa "Kurva Nord" započela je protest protiv vlasnika tako što je napustila svoja mjesta na stadionu tokom prvenstvene utakmice Serije A protiv Đenove. Takođe su pozvali i ostatak navijača da im se pridruže. Njihovi pozivi su urodili plodom, jer je utakmicu pratilo svega 4.000 gledalaca.

Posljednjih dana trener Mauricio Sari je pokušavao da posreduje između dvije strane, ali su apeli šefa stručnog štaba ostali bez odjeka, pošto su organizovani navijači Lacija saopštili da namjeravaju da nastave protest i kada ekipa u subotu dočeka Atalantu. Upravo to se dogodilo i danas.

Isti rivali sastaće se i 4. marta, u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije, a to će biti izuzetno važan meč za kompletnu sezonu. Ostaje da se vidi hoće li navijači Lacija odlučiti da naprave izuzetak za ovaj duel. To tog meča "nebeskoplavi" odigraće dva meča u gostima, protiv Kaljarija i Torina.

Lacio je imao priliku da iskoristi kiks Koma i približi mu se, ali od toga na kraju nije bilo ništa.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lacio Atalanta navijači Serija A Klaudio Lotito

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC