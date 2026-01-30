Srpski biser košta više od 18.000.000 evra: Španci glatko odbili poziv iz Serije A

Mladi reprezentativac Srbije Stefan Džodić na meti Lacija, ali je Almerija odbila ponudu od 18.000.000 evra.

Fudbalska javnost u Srbiji možda i nije dovoljno upoznat sa likom i djelom talentovanog Stefana Džodića (20), fudbalera koji u dresu Almerije igra u drugom rangu španskog fudbala. Mladi reprezentativac Srbije očigledno je više upadao u oči skautima, pošto iz Španije stižu nevjerovatne vijesti - Almerija je odbila ponudu Lacija, koji je bio spreman da za srpskog fudbalera plati 18 miliona evra!

Zapravo, Rimljani su nudili 14 miliona evra odmah i još četiri miliona evra kroz bonuse, ali španskom klubu to ne zvuči dovoljno dobro. Smatraju čelnici Almerije da bi Džodić, kojeg su prije samo nekoliko mjeseci besplatno doveli u klub, mogao da donese još više novca kada bude trenutak da napravi transfer.

Džodić je u aktuelnoj sezoni odigrao 18 mečeva u drugoj ligi Španije, a na terenu je proveo 999 minuta. Za to vrijeme je postigao jedan gol i asistirao dva puta, a zanimljivo je da Almerija ima tri pobjede na mečevima kada je Džodić učestvovao u golovima. Prije Almerije je Džodić odigrao osam mečeva za prvi tim Monpeljea, pa iako je veoma mlad već ima iskustvo igranja u jednoj od pet najboljih liga.

Stefan Džodić igra u veznom redu, dok je njegov godinu dana mlađi brat Viktor golman. Za razliku od Stefana koji se iz Monpeljea preselio u Almeriju, Viktor i dalje brani gol francuskog kluba u kojem je najveći dio igračke karijere proveo njihov otac Nenad. Obojica mladih fudbalera pratili su očeve korake i u nacionalnom timu, pa su izabrali da igraju za Srbiju iako su rođeni u Francuskoj.

Ko je Nenad Džodić?

Rođeni Beograđanin Nenad Džodić (49) ponikao je u mlađim kategorijama Zemuna, a zatim je za taj tim igrao i u seniorskoj konkurenciji. Bio je to jedini srpski klub za koji je nastupao, prije nego što se preselio u Francusku i tamo nastavio profesionalnu karijeru - sedam godina je igrao za Monpelje, pa tri za Ažaksio i zatim još četiri za Monpelje u kojem je završio karijeru.

Džodić je sa Monpeljeom osvojio Intertoto kup 1999. godine, a za dva francuska kluba odigrao je preko 350 mečeva. Svojevremeno je bio reprezentativac Jugoslavije do 21, ali i reprezentativac Jugoslavije do 23 godine na Mediteranskim igrama, dok je za seniorsku reprezentaciju zemlje koja više ne postoji odigrao pet utakmica tokom 2002. godine.