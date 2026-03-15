Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Lalatović: Ramazan je, zašto igramo prije iftara?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Novog Pazara doveo u pitanje termin odigravanja utakmice protiv Čukaričkog u nedjelji ramazanskog posta.

Lalatović zašto igramo prije iftara Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je da je njegov tim trebalo da igra meč protiv Čukaričkog (1:1) u večernjem terminu, a ne usred dana, od 13 časova. Zbog ramazanskog posta i uzdržavanja od hrane i pića igrača koji poste od zore do zalaska sunca, neki njegovi fudbaleri odigrali su cijeli meč, a da ni prije ni tokom duela nisu unijeli u sebe hranu ili tečnost. Na to je ukazao na konferenciji za novinare.

"Za mene su moji igrači heroji. Danas smo imali tri-četiri igrača koji ništa nisu jeli, pili vodu, vidjelo se da je falila energija kako na tribinama, tako i na terenu. Mislim da bi kada je Ramazan u Novom Pazaru utakmice trebalo da se igraju kada zađe sunce, poslije iftara (večernjeg obroka), kada nešto jedu, unesu tečnost u sebe, jedu hranu, pa tek onda da igramo. Zato imamo reflektore, a ne da igramo u jedan sat popodne", kazao je Lalatović.

Lalatovićev tim je poslije četiri pobjede u nizu odigrao neriješeno i sada je ponovo otvorena borba za četvrto mjesto, koje će voditi u Evropu ako Grafičar ili Jedinstvo Ub ne osvoje Kup Srbije. Železničar je posle pobede protiv Mladosti iz Lučana kod kuće (5:0) prišao Pazarcima na bod, a kiks Lalatovićeve ekipe iskoristila je i trećeplasirana Vojvodina da joj odmakne na devet bodova pobjedom protiv Radničkog 1923.

